Это «абсолютная ложь»: Илон Маск опроверг сообщения о разработке смартфона — аналога iPhone

Илон Маск назвал «абсолютной ложью» информацию о том, что SpaceX разрабатывает портативное устройство для работы с искусственным интеллектом, сообщает Forbes. Ранее The Wall Street Journal писал, что компания уже показывала инвесторам прототип смартфона, напоминающего iPhone. При этом SpaceX действительно продолжает изучать возможность выхода на рынок мобильной связи.

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Устройство SpaceX — лишь прототип

По данным The Wall Street Journal, SpaceX показала части инвесторов прототип устройства, внешне похожего на iPhone, но более тонкого.

Издание утверждает, что гаджет должен работать на собственной операционной системе SpaceX, использовать технологии искусственного интеллекта компании xAI, которая стала частью SpaceX, а также процессоры Qualcomm.

Сейчас, по данным издания, проект находится на ранней стадии разработки. Название устройства не раскрывается, а информации о его возможном выпуске пока нет.

Илон Маск снова отверг сообщения о разработке смартфона

Илон Маск отреагировал на публикацию The Wall Street Journal в соцсети X и назвал информацию «utterly false» («абсолютной ложью»).

Это уже не первый раз, когда предприниматель опровергает подобные сообщения. После аналогичной публикации Reuters в феврале 2026-го он также заявил: «Мы не разрабатываем телефон».

После публикации The Wall Street Journal аналитики Vital Knowledge отметили, что даже в случае разработки подобного устройства SpaceX предстоит пройти долгий путь, прежде чем компания сможет наладить массовое производство потребительской электроники и конкурировать с крупнейшими игроками рынка.

SpaceX всё же рассматривает выход на мобильный рынок

Вместе с тем SpaceX действительно рассматривает расширение бизнеса в сфере мобильной связи.

Как ранее сообщила Financial Times, операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала инвесторам, что компания изучает возможность запуска собственного сервиса мобильной связи, который будет работать через наземную инфраструктуру операторов. В тот же день Bloomberg сообщил, что SpaceX ведёт переговоры с американским оператором связи Charter Communications, чтобы использовать его сеть для передачи мобильного трафика.

Сейчас SpaceX уже сотрудничает с американским оператором T-Mobile: через спутники Starlink компании предоставляют сервис Direct to Cell, который позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи без дополнительного оборудования.