Обновлённый Geely Coolray стал доступен в белом и сером цветах — до этого палитра ограничивалась лиловым оттенком

Обновлённый Geely Coolray стал доступен в белом и сером цветах — до этого палитра ограничивалась лиловым оттенкомАвтомобиль продаётся в России в единственной комплектации, начальная стоимость — 2,9 млн ₽
Цветовая гамма Geely Coolray в России пополнилась двумя новыми оттенками, сообщили в пресс-службе компании. В палитре появился белый Crystal White и серый металлик Magnetic Grey. До этого модель была доступна только в перламутровом лиловом цвете.
Geely Coolray не продавался в России с ноября 2025-го
Обновлённый Geely Coolray вернулся на российский рынок в мае 2026 года после полугодового перерыва. Ранее, в ноябре 2025 года, компания сняла модель с продажи, объяснив это тем, что спрос в этом сегменте полностью закрывает модель Cityray.
После возвращения кроссовер получил несколько изменений во внешности:
- новую решётку радиатора с более крупным узором;
- модернизированный бампер с диффузором;
- увеличенный задний спойлер.
Спортивный стиль кузова подчеркивают 18-дюймовые черные диски, красные тормозные суппорты и контрастная темная крыша. Изначально автомобиль поставлялся только в одном цвете — лиловом перламутре, но теперь покупателям предлагают варианты с белым и серым кузовом.
Технические характеристики автомобиля остались прежними
Кроссовер по-прежнему оборудован 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.
В салоне установлены цифровая приборная панель на 8,8 дюйма и мультимедиа-экран с диагональю 14,6 дюйма.
Из других особенностей — система кругового обзора, пакет зимних опций и комплекс умных ассистентов водителя второго уровня, включая круиз-контроль и удержание в полосе.
Geely Coolray поставляется в России только в одной комплектации «Эксклюзив». Стоимость кроссовера составляет 2 894 990 рублей.
Контекст
В начале июля стало известно, что новый BMW X5 будут поставлять в Россию. Стоимость кроссовера в РФ составит порядка 16–17 млн рублей.
В Германии уже открыли предзаказы на автомобиль. В Россию его могут привезти до конца года.