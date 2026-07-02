Обновлённый Geely Coolray стал доступен в белом и сером цветах — до этого палитра ограничивалась лиловым оттенком

Цветовая гамма Geely Coolray в России пополнилась двумя новыми оттенками, сообщили в пресс-службе компании. В палитре появился белый Crystal White и серый металлик Magnetic Grey. До этого модель была доступна только в перламутровом лиловом цвете.

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Geely Coolray не продавался в России с ноября 2025-го

Обновлённый Geely Coolray вернулся на российский рынок в мае 2026 года после полугодового перерыва. Ранее, в ноябре 2025 года, компания сняла модель с продажи, объяснив это тем, что спрос в этом сегменте полностью закрывает модель Cityray.

После возвращения кроссовер получил несколько изменений во внешности:

новую решётку радиатора с более крупным узором;

модернизированный бампер с диффузором;

увеличенный задний спойлер.

Спортивный стиль кузова подчеркивают 18-дюймовые черные диски, красные тормозные суппорты и контрастная темная крыша. Изначально автомобиль поставлялся только в одном цвете — лиловом перламутре, но теперь покупателям предлагают варианты с белым и серым кузовом.

Технические характеристики автомобиля остались прежними

Кроссовер по-прежнему оборудован 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В салоне установлены цифровая приборная панель на 8,8 дюйма и мультимедиа-экран с диагональю 14,6 дюйма.

Из других особенностей — система кругового обзора, пакет зимних опций и комплекс умных ассистентов водителя второго уровня, включая круиз-контроль и удержание в полосе.

Geely Coolray поставляется в России только в одной комплектации «Эксклюзив». Стоимость кроссовера составляет 2 894 990 рублей.

Контекст

В начале июля стало известно, что новый BMW X5 будут поставлять в Россию. Стоимость кроссовера в РФ составит порядка 16–17 млн рублей.

В Германии уже открыли предзаказы на автомобиль. В Россию его могут привезти до конца года.