В России открылось рекордно мало компаний — за I квартал 2026 года зарегистрировали лишь 50,5 тыс. новых фирм

За первые четыре месяца 2026 года в России открылось лишь 50,5 тыс. новых компаний, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Росстата. Это исторический минимум за весь период наблюдений, следует из данных ведомства. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель просел почти на четверть.

На каждые 10 новых компаний в России приходится 16 закрывшихся

Показательно, что в 2026 году предприятия закрываются чаще, чем открываются. На каждые 10 новых компаний приходится почти 16 закрывшихся.

При этом число ликвидаций бизнеса снизилось. За четыре месяца 2026-го было ликвидировано 79 тыс. организаций. Показатель снизился на 16% по сравнению с прошлым годом.

Торговля и строительство лидируют по числу закрытий

Больше всего компаний открылось в секторе оптовой и розничной торговли — около 15 тыс., а также в строительстве — порядка 7 тыс. Однако эти же отрасли лидируют и по закрытиям: число ликвидаций там превысило количество регистраций.

Интернет-торговля сейчас всё чаще сталкивается с низкой рентабельностью и повышенными расходами, пояснила «Известиям» управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Покупатели привыкли искать товары напрямую на крупных маркетплейсах, не заходя в интернет-магазины, из-за чего частные онлайн-продавцы не выдерживают конкуренции.

Строительный сектор страдает от сокращения девелоперской активности и падения спроса на стройматериалы, добавила Екатерина Косарева. К тому же ужесточение условий семейной ипотеки может дополнительно охладить рынок новостроек. Из-за этого многие предприниматели не решаются запускать своё дело в сфере строительства.

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Налоговая нагрузка и ключевая ставка давят на бизнес

Текущая экономическая обстановка не позволяет начинающему бизнесу выйти на приемлемый уровень доходности, отметил в комментарии «Известиям» заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков.

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Налоговая нагрузка за последние два года заметно выросла. В 2025-м ставка налога на прибыль поднялась до 25%, с 2026-го НДС вырос с 20 до 22%, а порог дохода для освобождения от него на упрощёнке опустился с 60 до 20 млн рублей. Для множества небольших компаний это обернулось ощутимым увеличением фискальной нагрузки и снижением рентабельности, подчеркнул «Известиям» директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

На деятельность бизнеса влияет и высокая ключевая ставка. С начала года она снизилась на 1,75 п.п. — до 14,25%. Кредитование малого и среднего бизнеса заметно замедлилось: малые и средние предприятия по итогам 2025 года получили почти на 10% меньше ссуд, следует из данных ЦБ.

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Многие компании приостанавливают работу — но не закрываются окончательно

Под давлением нагрузки многие предприниматели не закрывают бизнес окончательно, а выбирают выжидательную стратегию, рассказал «Известиям» аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Компании при этом формально существуют: остаются счета, договоры, лицензии и накопленная деловая история, что позволяет при необходимости быстро вернуться к работе.

При этом статистика закрытий тоже не отражает реального положения дел, напоминает Екатерина Косарева из «ВМТ Консалт». Часть закрытий происходит принудительно: ФНС проводит «очистку», убирая с рынка «пустые» компании, которые долго не ведут реальную деятельность.

Контекст

По данным совместного исследования ФОМ и НИУ ВШЭ, 31% представителей малого бизнеса задумываются о закрытии или продаже своего дела — это на 8 п. п. больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом 52% предпринимателей ожидали ухудшения положения своего бизнеса в первом квартале 2026 года.

Опрос, проведённый Russian Business и агентством ЛАМПА, показал, что 48% предпринимателей не решились бы запускать своё дело с нуля в условиях ухудшения экономики. При этом 60% микробизнеса с численностью персонала до 15 человек сообщили о падении выручки за последний год. Наиболее частыми проблемами предприниматели назвали нестабильный спрос (29%), налоги и регуляторное давление (29%), а также привлечение клиентов и маркетинг (20%).