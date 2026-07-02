Новая глава Яндекса: компания объединяет команды вокруг Алисы AI и назначает руководителя глобального Поиска

Яндекс объявил о создании единой кросс-функциональной структуры вокруг Алисы AI для более быстрого внедрения ИИ-технологий, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Подразделение возглавит Дмитрий Тимко, руководивший трансформацией Поиска и Браузера. Одновременно с этим глобальный Поиск возглавил Александр Поповский.

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Ранее разработка «Алисы AI» для сервисов экосистемы велась в нескольких независимых структурах. Объединение команд сократит цикл от идеи до релиза и ускорит появление ИИ-функций. В платформу также войдёт создание отраслевых помощников — нейроюриста, нейросаппорта и нейробухгалтера.

«Это новые для компании направления: база их подписчиков в последнее время растет трёхзначными темпами, что подтверждает быструю их эволюцию от экспериментов до самостоятельных продуктов» — отметили в пресс-службе Яндекса.

Дмитрий Тимко уже имеет опыт интеграции новых ИИ-продуктов

Дмитрий Тимко. Фото: пресс-служба Яндекса

Дмитрий Тимко пришёл в «Яндекс» в 2011 году. В период его работы Поиск начал развивать генеративные ответы и наращивать долю на рынке, а Яндекс Браузер стал полноценным ИИ-браузером. Кроме того, Тимко курировал Яндекс Погоду, запускал «Шедеврум», развивал мобильное приложение Яндекса.

В новой должности он будет развивать Алису как универсальную ИИ-платформу. Среди основых задач его команды — создание новых сценариев на базе массовых сервисов, интеграция инструментов для решения отраслевых задач в единый флагманский продукт и масштабирование B2B-направления.

Александр Поповский возглавит российское и зарубежное подразделения Поиска

Александр Поповский. Фото: пресс-служба Яндекса

Руководителем глобального Поиска стал Александр Поповский, гендиректор Yandex Search International. Под его руководством Яндекс нарастил долю в Казахстане, запустил Yandex AI в Турции и встроил генеративные ответы в Поиск для всех международных пользователей.

В новой роли Поповский возглавит российское и зарубежное подразделения Поиска, а также объединит поисковые, рекомендательные и генеративные технологии в единый Поиск с Алисой AI. Кроме того, в его планах обеспечить ещё более глубокое внедрение больших языковых моделей во всё ранжирование, разметку и тематические блоки поисковой системы.