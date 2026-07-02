Россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения — вернуть деньги можно с 1 сентября 2026-го

Россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения — вернуть деньги можно с 1 сентября 2026-гоПолучить обратно часть уплаченного НДФЛ можно по договорам добровольного страхования жизни
С 1 сентября 2026 года россияне смогут получить налоговый вычет по долгосрочным сбережениям, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минфин. Новая мера позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ по договорам добровольного страхования жизни.
Вычет распространят на договоры добровольного страхования жизни, действующие с 2025 года
Оформить налоговый вычет можно будет по страховым взносам, уплаченным в рамках договоров добровольного страхования жизни, которые заключены с начала 2025 года. Размер вычета будет зависеть от суммы страховых взносов и ставки НДФЛ налогоплательщика. .
Родители, которые заключили на своих несовершеннолетних детей договор добровольного страхования жизни, тоже могут получить налоговый вычет. С 1 сентября максимальная сумма за подобные взносы вырастет с 400 до 500 тыс. рублей.
Мера также распространяется на средства, внесённые на:
- индивидуальные инвестиционные счета долгосрочного типа, открытые в период с 1 января 2024 года,
- взносы в программу долгосрочных сбережений,
- деньги, внесённые по договору негосударственного пенсионного обеспечения.
Закон о вычете приняли ещё в 2024 году
Закон, предусматривающий налоговый вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, Совет Федерации РФ одобрил в марте 2024 года. Документ вступил в силу с 1 января 2025-го. При этом первые налоговые вычеты на долгосрочные сбережения по страхованию жизни смогут получить только в сентябре.
В министерстве сообщили изданию, что льгота входит в программу государственной поддержки долгосрочных сбережений и должна повысить интерес россиян к накоплениям.
Контекст
22% россиян не знают, за какие расходы можно получить налоговый вычет. Ещё треть опрошенных никогда не оформляли возврат НДФЛ, но планируют сделать это в будущем. Одновременно 24% респондентов обращаются за налоговым вычетом ежегодно, а ещё треть — после крупных расходов, например покупки жилья или оплаты лечения.
Чаще всего россияне делают налоговые вычеты:
- за лечение — 36%,
- за покупку недвижимости и проценты по ипотеке — 34%,
- за обучение — 21%,
- за инвестиции — 13%,
- за занятия спортом — 10%,
- за благотворительность — 5%.
Основные причины отказа от оформления вычета:
- нехватка информации — 22%,
- отсутствие времени на подготовку документов — 19%,
- опасения допустить ошибки при подаче заявления — 16%.