Россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения — вернуть деньги можно с 1 сентября 2026-го

С 1 сентября 2026 года россияне смогут получить налоговый вычет по долгосрочным сбережениям, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минфин. Новая мера позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ по договорам добровольного страхования жизни.

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Вычет распространят на договоры добровольного страхования жизни, действующие с 2025 года

Оформить налоговый вычет можно будет по страховым взносам, уплаченным в рамках договоров добровольного страхования жизни, которые заключены с начала 2025 года. Размер вычета будет зависеть от суммы страховых взносов и ставки НДФЛ налогоплательщика. .

Родители, которые заключили на своих несовершеннолетних детей договор добровольного страхования жизни, тоже могут получить налоговый вычет. С 1 сентября максимальная сумма за подобные взносы вырастет с 400 до 500 тыс. рублей.

Мера также распространяется на средства, внесённые на:

индивидуальные инвестиционные счета долгосрочного типа, открытые в период с 1 января 2024 года,

взносы в программу долгосрочных сбережений,

деньги, внесённые по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

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Закон о вычете приняли ещё в 2024 году

Закон, предусматривающий налоговый вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, Совет Федерации РФ одобрил в марте 2024 года. Документ вступил в силу с 1 января 2025-го. При этом первые налоговые вычеты на долгосрочные сбережения по страхованию жизни смогут получить только в сентябре.

В министерстве сообщили изданию, что льгота входит в программу государственной поддержки долгосрочных сбережений и должна повысить интерес россиян к накоплениям.

Контекст

22% россиян не знают, за какие расходы можно получить налоговый вычет. Ещё треть опрошенных никогда не оформляли возврат НДФЛ, но планируют сделать это в будущем. Одновременно 24% респондентов обращаются за налоговым вычетом ежегодно, а ещё треть — после крупных расходов, например покупки жилья или оплаты лечения.

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