Каждый четвёртый россиянин перевёл пенсии в негосударственные фонды: чаще всего им доверяют люди 25–40 лет

Каждый третий россиянин понимает, как работают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), а 26% уже перевели или планируют перевести туда накопления, следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом почти 40% не заинтересованы в программе долгосрочных сбережений: в основном из-за отсутствия свободных денег или недоверия к системе.

30% россиян не понимают, как работают НПФ

Программа долгосрочных сбережений предполагает, что россияне формируют накопления через негосударственные пенсионные фонды, а государство софинансирует взносы и предоставляет налоговые льготы.

Эти средства инвестируются, что позволяет создать дополнительный капитал к будущей пенсии или использовать его как финансовый резерв, пояснила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

По данным исследования, 33% россиян понимают, как работает программа долгосрочных сбережений (ПДС). Ещё 37% имеют общее представление о механике НПФ, но не разбираются в теме глубоко. При этом 30% респондентов признались, что вообще не понимают, как устроены негосударственные пенсионные фонды.

Одна из главных причин отказа от участия в программе — недоверие к системе

35% россиян рассматривают возможность подключения к ПДС, а 39% не заинтересованы в таких программах. Среди причин отказа россияне чаще всего называли финансовые ограничения и недоверие к системе. В частности:

36% заявили, что у них нет свободных денег для накоплений;

28% признались в нехватке информации о ПДС;

36% считают, что пенсионные накопления должны оставаться под контролем государства.

Молодёжь почти не интересуется пенсионными накоплениями

Наибольший уровень доверия к НПФ зафиксирован среди россиян в возрасте 25–40 лет. В этой группе 49% положительно оценивают негосударственные пенсионные фонды, 29% занимают нейтральную позицию, а 22% относятся к ним скептически.

Среди россиян 18–25 лет больше половины — 54% — вообще не интересуются пенсионными накоплениями.

В возрастной группе 40–55 лет мнения о НПФ разделились почти поровну: 33% респондентов доверяют фондам, 34% — нет.

Среди россиян 55–65 лет, которые ещё не вышли на пенсию, 46% уже используют или планируют использовать программу долгосрочных сбережений для увеличения будущих выплат. Ещё 25% относятся к инструменту осторожно, а 29% не рассматривают его.

Россияне ждут от НПФ защиты от инфляции

37% респондентов рассчитывают заметно увеличить будущую пенсию за счёт накоплений НПФ, 38% ожидают хотя бы частичной компенсации инфляции, а 25% не ждут серьёзного роста выплат.

Главным преимуществом программы долгосрочных сбережений россияне чаще всего называли государственное софинансирование — этот вариант выбрали 45% опрошенных. Ещё 30% считают важным преимуществом налоговые льготы, а 25% — инвестиционную доходность.

Контекст

Доходность негосударственных пенсионных фондов в 2025 году стала максимальной с 2015 года, сообщил ранее Банк России. На инвестировании пенсионных накоплений НПФ заработали 14% годовых, а доходность пенсионных резервов достигла 16,2% — оба показателя значительно превысили годовую инфляцию в 5,6%.

Пенсионные резервы стали самым быстрорастущим сегментом в 2025 году — в том числе благодаря программе долгосрочных сбережений. За год ПДС привлекла 455 млрд рублей, а общий объём пенсионных резервов НПФ приблизился к 3 трлн рублей.