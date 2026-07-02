70% начинающих специалистов готовы пожертвовать зарплатой ради опыта — треть согласны работать за 50–70 тыс. рублей

Для большинства начинающих специалистов в креативных индустриях при выборе первой работы важнее возможность получить практический опыт, чем высокий доход, сообщает PR-агентство Rassvet.digital. Наиболее востребованной зарплатой среди сотрудников на старте карьеры оказался диапазон от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц. По мнению экспертов агентства, молодые работники понимают ценность качественного портфолио на рынке труда, поэтому готовы жертвовать зарплатой ради интересных проектов.

Для почти 43% респондентов важнее всего в первой работе — наставничество и обучение

По данным исследования Rassvet.digital, 71% участников опроса считают главным критерием при выборе первой работы возможность участвовать в реальных проектах. Ещё 58% респондентов отметили важность получения практического опыта, а для 43% решающим фактором стало наличие наставничества и обучения внутри команды.

В Rassvet.digital отмечают, что результаты противоречат распространённому мнению о завышенных зарплатных ожиданиях представителей поколения зумеров.

Каждый десятый зумер готов начать карьеру с зарплаты менее 30 тыс. рублей

Самыми популярными зарплатными вилками среди начинающих специалистов стали:

50–70 тыс. рублей в месяц — 27%,

30–50 тыс. рублей — 20%,

70–90 тыс. рублей — 16%.

Только 9% готовы начать карьеру с зарплаты менее 30 тыс. рублей, а лишь 1% рассчитывает на доход свыше 200 тыс. рублей.

Молодые специалисты активно собирают портфолио

HR-директор Rassvet.digital Тоня Куликова сообщила, что молодые специалисты всё чаще ориентируются не на максимальный доход в начале карьеры, а на возможность получить опыт, который поможет им в дальнейшем профессиональном развитии.

«Молодые люди понимают, что нужно вкладываться в портфолио для его конкурентоспособности», — отметила Тоня Куликова, HR-директор Rassvet.digital.

Треть россиян до 35 лет готовы работать за меньшую зарплату ради интересных командировок

По данным исследования hh.ru и «OneTwoTrip для бизнеса», часть россиян готова согласиться на более низкую зарплату ради интересных командирок. Среди сотрудников 18–25 лет об этом заявили 35% респондентов, а в группе 26–35 лет — 31%.

Россияне согласны на более низкую зарплату ради интересных командировок: зумеры продлевают поездку, чтобы отдохнуть До 70% молодых специалистов положительно относятся к командировкам Читайте также

Около 70% специалистов до 35 лет положительно относятся к рабочим поездкам, тогда как среди сотрудников 36–50 лет этот показатель составляет 63%, в группе 51–60 лет — 55%, а среди специалистов старше 60 лет — 49%.

Кроме того, 63% респондентов младше 25 лет хотя бы иногда продлевают командировки, чтобы отдохнуть в городе, а 61% всех опрошенных считают рабочие поездки хорошим способом избежать эмоционального выгорания.