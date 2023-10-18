Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность

Мини-приложение «ВКонтакте» — доступный способ привлечения клиентов для бизнеса любого размера. Рассказываем, как он работает.

У VK есть платформа для создания мини-приложений VK Mini Apps. В формате мини-приложения могут существовать тесты, мини-игры и даже онлайн-магазины. Они работают «ВКонтакте», в Одноклассниках и на других площадках VK, а их аудитория составляет 43,3 млн пользователей (данные за Q1 2023 года).

Мини-приложение может работать на привлечение лидов и увеличение продаж. Например, кафе или ресторан может запустить в таком формате сервис для заказа доставки блюд. Это удобно для клиентов, потому что не нужно устанавливать отдельное приложение, а все можно сделать прямо «ВКонтакте». А заведение сможет легко продвигать сервис — в рекламном кабинете можно настроить таргетинг на аудиторию, похожую на подписчиков сообщества.



Отличия мини-приложений от обычных

Быстрая разработка. Создание мини-приложений дешевле: для них используются более простые технологии. А еще отпадает необходимость писать отдельную версию для каждой операционной системы. Все, что нужно, — адаптировать сервис для экранов разных размеров: смартфонов, планшетов, ноутбуков и ПК.

Привилегии при продвижении «ВКонтакте». Мини-приложения продвигаются бесплатно в редакторских и автоматических подборках, которые пользователь может найти в разделе «Сервисы».

Как можно догадаться по названию, подборки первого типа формируют редакторы VK Mini Apps. К ним относятся «Карусель баннеров», «Промобаннеры» и «Выбор редакции».

Автоматические подборки — «Новые», «Популярное» и «Рекомендации» — генерируют алгоритмы.

Все подборки доступны в каталоге мини-приложений.



Нюансы, которые нужно учесть

Ограниченная функциональность. На базе технологий, на которых строятся мини-приложения, технически невозможно реализовать некоторые функции, такие как, например, покупки с помощью NFC.

Однако, если с помощью мини-приложения компания хочет решить какую-то конкретную задачу, например маркетингового характера, этот формат подходит идеально.

Ограниченность экосистемой VK. Мини-приложения функционируют в социальных сетях «ВКонтакте» и Одноклассники, в браузере Atom на платформе Android, Почте Mail.ru и голосовом помощнике Маруся. Таким образом, их охват ограничен пользователями этих сервисов и продуктов. Однако это более 95% аудитории рунета, так что недостатком эту особенность можно считать лишь условно.

Кроме того, пользователям сервисов и продуктов VK очень удобно взаимодействовать с мини-приложениями по нескольким причинам:

их не нужно устанавливать;

они не занимают места в памяти устройства;

в них не нужно авторизовываться;

необязательно вводить данные карты при совершении покупок в мини-приложениях благодаря единому аккаунту для всех сервисов экосистемы VK ID и платежному сервису VK Pay.



Задачи, которые может решать мини-приложение

Новый канал продаж. Свое мини-приложение есть, например, у сети гипермаркетов «Лента»: человек может узнать про акционные товары, не выходя из соцсети. Привлечение лидов. Многие компании запускают мини-приложение тестом, игрой или другой активностью, в финале которой пользователя ждет призыв к действию: оставить заявку, подписаться на рассылку, вступить в сообщество и так далее. Усиление лояльности к бренду. Бренды часто запускают полезные сервисы или игры в формате миниаппа. Такие мини-приложения могут не содержать прямых указаний на желаемое действие — но через название, фирменный стиль, сообщения или другие элементы имеют связь с брендом. Если сервис оказался действительно полезным или вовлекающим, человек будет к нему возвращаться — и каждый раз вспоминать о компании, которая его запустила.



Как создать мини-приложение

До запуска миниаппа нужно определить, какую задачу будет решать сервис, и как он будет это делать.

Разработку можно выполнить самостоятельно или делегировать. При обращении к сторонним разработчикам стоит обсудить, кто возьмет на себя регистрацию мини-приложения на платформе, загрузку и отправку на модерацию. На этап проверки нужно заложить несколько дней.

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