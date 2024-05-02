В России закончились оригинальные комплектующие для устройств Apple

В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Компания прекратила поставлять детали с февраля 2024 года.

При этом сервисные центры Apple продолжают работать, например, в Москве функционируют шесть служб ремонта от производителя, пишут «Ведомости».

По словам аналитика агентства Mobile Research Group Эльдара Муртазина, оригинальные комплектующие в официальных сервисных центрах стали пропадать с прошлого лета. Сейчас только один из центров может ремонтировать корпоративную технику, но говорить о том, что он делает это с разрешения Apple, нельзя, утверждает эксперт. Он пояснил, что, как правило, такие службы завозят в Россию китайские комплекты или разбирают старые аппараты.

Собеседник издания обращает внимание, что непонятен статус АСЦ от Apple. Когда-то такие центры получили разрешение производителя, но осталось ли оно сейчас — неизвестно. Он считает, что сейчас такие центра мало чем отличаются от палаток на Митинском рынке, который находится на окраине Москвы.

Еще один источник отмечает, что для российского рынка ремонта стало нормальной практикой использовать запчасти от других устройств. Некоторые участники даже наладили поставки запчастей из СНГ и возят товар на обслуживание в эти страны.

Apple прекратила продажи в России в марте 2022 года. Российское юрлицо Apple отчиталось о падении выручки в 2023 году в 23 раза. Чистый убыток организации составил около 1 млрд рублей — столько же компания выплатила в бюджет РФ в виде штрафа за нарушение антимонопольного законодательства.

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