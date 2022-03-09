Месячный скачок цен на новостройки в Москве стал рекордным с момента присоединения Крыма к России

Месячный скачок цен на новостройки в Москве стал рекордным с 2014 года, когда Крым присоединился к России. Квадратный метр в среднем подорожал на 5,1% с 261 тыс. рублей до 281 тыс. рублей. Средняя цена студии в московской новостройке превысила 8 млн рублей.

Информацию о росте цен квадратного метра в новостройках эконом и комфорт класса предоставили аналитики агентства «Метриум».

В феврале 2022 года, когда Владимир Путин объявил о начале военной операции России на Украине, средняя цена квадратного метра в массовых новостройках Москвы выросла на рекордные 5,1% до 281 тыс. рублей. Рост стал максимальным с марта 2014 года, когда Крым присоединился к России – тогда скачок цен составил 4,8%.

Фото: «Метриум»

«Ослабление рубля обычно ускоряет рост цен в экономике, так как дорожают многие импортные товары, от стоимости которых косвенно зависит все. И эти ожидания закономерно отражаются в ценах», – подчеркнул генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Исторические максимумы обновили цены на разные типы квартир в новостройках. Так, средняя стоимость студии в Москве превысила 8 млн рублей, однокомнатной квартиры – 11,6 млн рублей, двухкомнатной – 16,3 млн рублей, трехкомнатной – 21 млн рублей.

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