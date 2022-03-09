Порог ценовой роскошности автомобиля в России повысят втрое – с 3 до 10 млн рублей. Те, чей автомобиль стоит менее 10 млн рублей, перестанут платить повышенный транспортный налог. Новую меру поддержки россиян на фоне санкций анонсировал премьер Михаил Мишустин.

Планку налога на роскошные автомобили повысят с 3 до 10 млн рублей