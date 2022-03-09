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Планку налога на роскошные автомобили повысят с 3 до 10 млн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Порог ценовой роскошности автомобиля в России повысят втрое – с 3 до 10 млн рублей. Те, чей автомобиль стоит менее 10 млн рублей, перестанут платить повышенный транспортный налог. Новую меру поддержки россиян на фоне санкций анонсировал премьер Михаил Мишустин.

Планку налога на роскошные автомобили повысят с 3 до 10 млн рублей

В России втрое повысят планку налога на роскошные автомобили. Об этом в среду заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Работать такая норма станет уже с текущего года», – сказал Мишустин на заседании правительства.

На данный момент роскошными считаются автомобили, стоимость которых составляет 3 млн рублей и более. Владельцы таких автомобилей платят повышенный транспортный налог.

Ценовой порог роскошности автомобиля повысят до 10 млн рублей. Это, по словам премьер-министра, позволит сократить количество автовладельцев, которые платят повышенный транспортный налог.

Планка роскошности автомобиля в 3 млн рублей действует в России с 2014 года. По данным «Автостата», за 8 лет цены на автомобили выросли почти вдвое. В 2022 году повышенный транспортный налог вынуждены платить владельцы авто среднего ценового сегмента.

Фото на обложке: Alexander Chizhenok / Shutterstock

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