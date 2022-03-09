Планку налога на роскошные автомобили повысят с 3 до 10 млн рублей

Порог ценовой роскошности автомобиля в России повысят втрое – с 3 до 10 млн рублей. Те, чей автомобиль стоит менее 10 млн рублей, перестанут платить повышенный транспортный налог. Новую меру поддержки россиян на фоне санкций анонсировал премьер Михаил Мишустин.
В России втрое повысят планку налога на роскошные автомобили. Об этом в среду заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Работать такая норма станет уже с текущего года», – сказал Мишустин на заседании правительства.
На данный момент роскошными считаются автомобили, стоимость которых составляет 3 млн рублей и более. Владельцы таких автомобилей платят повышенный транспортный налог.
Ценовой порог роскошности автомобиля повысят до 10 млн рублей. Это, по словам премьер-министра, позволит сократить количество автовладельцев, которые платят повышенный транспортный налог.
Планка роскошности автомобиля в 3 млн рублей действует в России с 2014 года. По данным «Автостата», за 8 лет цены на автомобили выросли почти вдвое. В 2022 году повышенный транспортный налог вынуждены платить владельцы авто среднего ценового сегмента.
Фото на обложке: Alexander Chizhenok /
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