Российские ТЦ потеряли более четверти посетителей всего за 7 лет: причина — развитие онлайн-торговли

Средняя посещаемость российских торговых центров в 2026 году оказалась на 27% ниже уровня 2019 года, сообщают «Ведомости». Из-за снижения числа покупателей владельцы торговых центров увеличивают количество точек общественного питания и развлечений. Например, доля ресторанов и кафе в ТЦ выросла с 5% до 8%.

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Посещаемость ТЦ — 356 человек в день на 1000 кв. м площади

По итогам первого полугодия 2026 года средняя посещаемость российских торговых центров составила 356 человек в день на 1000 кв. м арендуемой площади. Для сравнения — за тот же период 2019 года показатель достигал 486 человек.

В Москве трафик также сократился: показатель снизился на 24% — с 505 до 382 посетителей на 1000 кв. м.

Число посетителей в ТЦ сокращается из-за онлайн-торговли

Снижение посещаемости торговых центров связано с ростом онлайн-торговли, считает директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков, чьи слова приводят «Ведомости».

По данным «Infoline-аналитики», доля онлайн-торговли в России по итогам 2025 года достигла 57% — и продолжает увеличиваться. Потребители реже приезжают в торговые центры за покупками непродовольственных товаров. На трафик также повлияло сокращение числа магазинов одежды и обуви.

Торговые центры расширяют долю сервисов и развлечений

Из-за того, что интерес к шопингу у потребителей снижается, владельцы торговых центров меняют наполнение объектов. В них становится больше кафе, ресторанов, фитнес-клубов, образовательных проектов, медицинских услуг и других сервисов.

По данным CORE.XP, которые приводят «Ведомости», с 2019 по 2025 год структура арендаторов торговых центров изменилась с 2019 по 2025 год:

магазины одежды и обуви — сократилась с 36% до 32%;

рестораны и кафе — выросла с 5% до 8%;

услуги и сервисы — увеличилась с 1% до 5%.

Небольшие ТЦ сохраняют поток посетителей

При этом снижение трафика затрагивает разные типы объектов неравномерно. Например, небольшие районные торговые комплексы сохраняют посещаемость, поскольку встроены в ежедневные маршруты жителей.

Крупные торговые центры в востребованных локациях также сохраняют устойчивый поток посетителей — объекты продолжают привлекать аудиторию за счёт развлечений, ресторанов и крупных магазинов.