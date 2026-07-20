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В России начали продавать компактный кроссовер Nissan Magnite — по цене от 1,8 млн ₽

Модель поставляют в РФ из Индии
20 июля 2026, 11:20
Время прочтения 2 минуты
Коричневый Nissan Magnite едет по дороге
Автомобили
Россия
Автор:
Никита Черников

Выпускаемый в Индии компактный кроссовер Nissan Magnite появился в продаже в России, сообщает издание «За рулём». Автомобиль можно приобрести у продавцов под заказ или выбрать модель из наличия. Цены начинаются от 1,8 млн рублей. Ключевые особенности модели — длина менее 4 метров и высокие оценки в краш-тестах.

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Для индийского рынка Nissan сделал Magnite длиной всего 3999 мм — такой размер позволяет автовладельцу пользоваться налоговыми льготами в стране. Объём багажника Nissan Magnite варьируется от 336 до 690 л — в зависимости от положения задних сидений.

В комплектацию автомобиля входят мультимедийная система с сенсорным экраном, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и бесключевой доступ.

Цены на Nissan Magnite в России начинаются от 1,8 млн рублей

Среди продаваемых в России автомобилей чаще встречаются версии c 1-литровым турбомотором на 100 л.с. и вариатором Jatco.

Самое доступное предложение на российском рынке эксперты издания «За рулём» нашли в Тюмени — Nissan Magnite в комплектации SV можно заказать за 1,835 млн рублей.

В других городах цены отличаются в зависимости от условий поставки и конкретного продавца:

  • Кемерово — 1,95 млн рублей за аналогичную версию;
  • Владивосток — 2 млн рублей за автомобиль под заказ;
  • Екатеринбург — 2 млн рублей с уже оплаченным утильсбором;
  • Санкт-Петербург — от 2,2 млн рублей за автомобиль из наличия;
  • Москва — от 2,17 млн рублей под заказ и 2,3–2,7 млн рублей за машины в наличии.

В Казани и Самаре дилеры продают версии с атмосферным двигателем на 72 л.с. за 2,13 и 2,3 млн рублей соответственно.

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По итогам краш-тестов GNCAP*Global New Car Assessment Programme — международная независимая программа оценки безопасности новых автомобилей. Она проводит краш-тесты машин и оценивает, насколько хорошо они защищают водителя и пассажиров при столкновениях Nissan Magnite занял второе место среди моделей индийского рынка. Кроссовер набрал максимальные пять звёзд за защиту взрослых пассажиров.

При этом оценка детской безопасности оказалась ниже — три звезды. Первое и третье места в рейтинге заняли автомобили индийской марки Tata.

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