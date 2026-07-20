В России начали продавать компактный кроссовер Nissan Magnite — по цене от 1,8 млн ₽

Выпускаемый в Индии компактный кроссовер Nissan Magnite появился в продаже в России, сообщает издание «За рулём». Автомобиль можно приобрести у продавцов под заказ или выбрать модель из наличия. Цены начинаются от 1,8 млн рублей. Ключевые особенности модели — длина менее 4 метров и высокие оценки в краш-тестах.

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Nissan Magnite привезли в Россию из Индии

Для индийского рынка Nissan сделал Magnite длиной всего 3999 мм — такой размер позволяет автовладельцу пользоваться налоговыми льготами в стране. Объём багажника Nissan Magnite варьируется от 336 до 690 л — в зависимости от положения задних сидений.

В комплектацию автомобиля входят мультимедийная система с сенсорным экраном, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и бесключевой доступ.

Цены на Nissan Magnite в России начинаются от 1,8 млн рублей

Среди продаваемых в России автомобилей чаще встречаются версии c 1-литровым турбомотором на 100 л.с. и вариатором Jatco.

Самое доступное предложение на российском рынке эксперты издания «За рулём» нашли в Тюмени — Nissan Magnite в комплектации SV можно заказать за 1,835 млн рублей.

В других городах цены отличаются в зависимости от условий поставки и конкретного продавца:

Кемерово — 1,95 млн рублей за аналогичную версию;

Владивосток — 2 млн рублей за автомобиль под заказ;

Екатеринбург — 2 млн рублей с уже оплаченным утильсбором;

Санкт-Петербург — от 2,2 млн рублей за автомобиль из наличия;

Москва — от 2,17 млн рублей под заказ и 2,3–2,7 млн рублей за машины в наличии.

В Казани и Самаре дилеры продают версии с атмосферным двигателем на 72 л.с. за 2,13 и 2,3 млн рублей соответственно.

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Nissan Magnite вошёл в число самых безопасных индийских кроссоверов

По итогам краш-тестов GNCAP*Global New Car Assessment Programme — международная независимая программа оценки безопасности новых автомобилей. Она проводит краш-тесты машин и оценивает, насколько хорошо они защищают водителя и пассажиров при столкновениях Nissan Magnite занял второе место среди моделей индийского рынка. Кроссовер набрал максимальные пять звёзд за защиту взрослых пассажиров.

При этом оценка детской безопасности оказалась ниже — три звезды. Первое и третье места в рейтинге заняли автомобили индийской марки Tata.