Производитель озвучил цену кроссовера «Москвич 3»

Завод «Москвич» объявил стоимость кроссовера «Москвич 3», модель можно приобрести за 1,97 млн рублей.
«Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей», — говорится в сообщении в telegram-канале завода.
Модель представлена в черном, красном, голубом, сером и белом цветах. Предприятие завершило выбор официальных дилеров, «Москвич 3» будет продаваться в 11 центрах столицы.
В мае стало известно, что на московском заводе Renault начнут собирать отечественные автомобили. Тогда 100% акций ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность государства.
Сборка началась в конце ноября, тогда же озвучивались планы выпустить до конца года 400 обычных машин, а также 200 электромобилей. В предстоящем году предприятие намерено произвести минимум 50 тыс. машин.
Фото на обложке: Пресс-служба завода «Москвич»
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