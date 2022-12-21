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Производитель озвучил цену кроссовера «Москвич 3»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Завод «Москвич» объявил стоимость кроссовера «Москвич 3», модель можно приобрести за 1,97 млн рублей.

Производитель озвучил цену кроссовера «Москвич 3»

«Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей», — говорится в сообщении в telegram-канале завода.

Модель представлена в черном, красном, голубом, сером и белом цветах. Предприятие завершило выбор официальных дилеров, «Москвич 3» будет продаваться в 11 центрах столицы.

В мае стало известно, что на московском заводе Renault начнут собирать отечественные автомобили. Тогда 100% акций ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность государства.

Сборка началась в конце ноября, тогда же озвучивались планы выпустить до конца года 400 обычных машин, а также 200 электромобилей. В предстоящем году предприятие намерено произвести минимум 50 тыс. машин.

Фото на обложке: Пресс-служба завода «Москвич»

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