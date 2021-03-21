«Тратить не нужно»: Центробанк дал инструкцию на случай зачисления на карту неизвестного перевода

Центробанк рекомендует возвращать деньги в случае ошибочного перевода только после обращения заявителя в банк. Ситуации ошибочного перевода могут обернуться для клиентов не только потерей денег, но и включением в преступную схему по отмыванию средств, предупреждают в банках.

Злоумышленники часто представляют как ошибку перевод денег на чужой счет. В этом случае они под разными предлогами просят вернуть средства по другим реквизитам.

Эта схема применяются для последующего незаконного снятия со счета клиента более крупной суммы или для других преступных действий — например отмывания денег, пояснили в Промсвязьбанке.

Мошенники могут даже угрожать уголовным преследованием и судом в случае отказа клиента возвращать деньги, рассказал заместитель директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин. В этом случае клиенту категорически не рекомендуется решить проблему самостоятельно. «Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — заявили в банке «Ак Барс».

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — сообщили РИА Новости в Центробанке.

В случае поступления незнакомого перевода Центробанк рекомендует клиенту позвонить в свой банк и сообщить о факте получения денег от неизвестного адресата. После этого рекомендуется написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.

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