Цены на новостройки в России в 2025-м выросли на 10%

Цены на новостройки в России за год выросли в среднем на 10,3% — это самый низкий показатель роста с 2020 года. Рост стоимости квадратного метра отмечен в 66 из 70 городов России. По данным федерального портала «МИР КВАРТИР», в среднем квадратный метр стоит 156 102 рублей, а средний бюджет на покупку квартиры — 8,1 млн рублей.

Грозный, Магнитогорск и Курск — лидеры по удорожанию квадратного метра в новостройках

По данным «МИР КВАРТИР», темпы удорожания новостроек в 2025 году оказались самыми низкими за последние шесть лет. Для сравнения:

в 2020 году рост составлял 19%,

в 2021-м — 32%,

в 2022-м — 17%,

в 2023-м — 16%,

в 2024-м — 11%.

Рост стоимости квадратного метра зафиксирован в подавляющем большинстве исследованных городов. Лидерами по динамике стали:

Грозный — +34,9%,

Магнитогорск — +32,5%,

Курск — +26,3%,

Владикавказ — +22,2%,

Севастополь — +21,3%.

В Москве квадратный метр подорожал на 17,8% — до 459 991 рубля. В Санкт-Петербурге рост составил 13,1% — до 290 759 рублей. В Московской области цена выросла на 6,7%, до 209 394 рублей.

Снижение стоимости квадратного метра в новостройках за год зафиксировано лишь в четырёх городах:

Иваново (–3,4%),

Махачкала (–2,2%),

Якутск (–1,5%),

Чита (–1,5%).

Общая стоимость квартир сильнее всего выросла в Чебоксарах

По общей стоимости квартир рост за год зафиксирован в 64 из 70 городов, вошедших в исследование. Самая заметная динамика отмечена в Чебоксарах, где цены выросли на 39,4%, Магнитогорске (+37,1%) и Курске (+36,7%). Существенный рост также показали Тольятти (+30,9%) и Грозный (+29,3%).

В Москве средний бюджет покупки вырос на 10,8% — до 24,7 млн рублей. В Московской области рост оказался минимальным и составил 0,4%, средняя цена квартиры достигла 10,1 млн рублей. В Санкт-Петербурге стоимость увеличилась в среднем на 1,3% — до 13,1 млн рублей.

Предложение на рынке сократилось на 18%

Генеральный директор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко отметил, что одной из причин роста цен стало сокращение предложения.

По его словам, за год объём строительства снизился, из-за чего предложение на первичном рынке сократилось на 18%. Дешёвые лоты, по его оценке, разбираются в первую очередь, что автоматически повышает среднюю цену предложения.

Он также указал, что дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от ключевой ставки Банка России. При сохранении высокой ставки ипотека остаётся недоступной для широкого круга покупателей, и офисы продаж застройщиков продолжают пустовать.

Ранее сообщалось, что семейную ипотеку в России могут привязать к количеству детей, что поднимет процентную ставку с 6 до 12. В таком случае, по мнению экспертов, 30% семей уйдут с рынка льготного кредитования.