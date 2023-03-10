Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ChatGPT научился разговаривать и получил лицо благодаря приложению от израильского стартапа

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Использующий искусственный интеллект чат-бот ChatGPT обрел лицо и голос благодаря новому приложению chat.D-ID от стартапа D-ID. Ранее команда из Израиля уже успела привлечь к себе внимание, разработав технологию Deep Nostalgia, которая оживляет старые фотографии.

ChatGPT научился разговаривать и получил лицо благодаря приложению от израильского стартапа

D-ID представили технологию реалистичного преобразования текста в видео, которая трансформирует ответы нейросети ChatGPT в человеческую речь.

Основатель стартапа Гил Перри считает, что их приложение открывает новые возможности для взаимодействия с искуственным интеллектом. В частности, с chat.D-ID чат-ботами смогут пользоваться люди с плохим зрением и те, кто вовсе не умеет писать и читать. Более того, отмечает Перри, реалистичный аватар, который умеет разговаривать, способен привлечь внимание сторонников человеческого общения к технологии.

chat.D-ID работает в браузере и доступен как с телефона, так и с компьютера. Интерфейс приложения довольно прост: пользователю предлагают ввести или произнести запрос, на который ответит аватар Алиса, выполненный в виде рыжей девушки.

На данный момент приложение еще находится в стадии бета-тестирования, из-за чего, например, общение с Алисой возможно только на английском языке. Планируется, что в будущем пользователи смогут загружать свои фото для генерации аватаров на их основе.

Фото на обложке: D-ID.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пользователи начали обращаться за психологической помощью к чат-ботам
  2. 2 Стартует ChatGPT Hackathon, на котором участникам предстоит решить задачи с помощью известного чат-бота от OpenAI
  3. 3 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  4. 4 Налоги в Израиле: сколько платить и как экономить
  5. 5 Куда идти стартапам в Израиле
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2023

Фабрика дизайна 2.0

10 марта 2023

Demo Day на SCE Venture Summit

12 марта 2023

«Проектный руководитель»

Все ВОЗМОЖНОСТИ