ChatGPT научился разговаривать и получил лицо благодаря приложению от израильского стартапа

Использующий искусственный интеллект чат-бот ChatGPT обрел лицо и голос благодаря новому приложению chat.D-ID от стартапа D-ID. Ранее команда из Израиля уже успела привлечь к себе внимание, разработав технологию Deep Nostalgia , которая оживляет старые фотографии.

D-ID представили технологию реалистичного преобразования текста в видео, которая трансформирует ответы нейросети ChatGPT в человеческую речь.

Основатель стартапа Гил Перри считает, что их приложение открывает новые возможности для взаимодействия с искуственным интеллектом. В частности, с chat.D-ID чат-ботами смогут пользоваться люди с плохим зрением и те, кто вовсе не умеет писать и читать. Более того, отмечает Перри, реалистичный аватар, который умеет разговаривать, способен привлечь внимание сторонников человеческого общения к технологии.

chat.D-ID работает в браузере и доступен как с телефона, так и с компьютера. Интерфейс приложения довольно прост: пользователю предлагают ввести или произнести запрос, на который ответит аватар Алиса, выполненный в виде рыжей девушки.

На данный момент приложение еще находится в стадии бета-тестирования, из-за чего, например, общение с Алисой возможно только на английском языке. Планируется, что в будущем пользователи смогут загружать свои фото для генерации аватаров на их основе.

Фото на обложке: D-ID.