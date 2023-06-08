OpenAI обновила приложение ChatGPT для iPad

OpenAI выпустила обновление приложения ChatGPT для iPad. Теперь пользователи могут пользоваться им в полноэкранном режиме, а также переносить сообщения из ChatGPT в другие приложения.

Компания-разработчик ChatGPT обновила приложение чат-бота для планшетов iPad, пишет The Verge.

Основным нововведением стала возможность пользоваться приложением чат-бота в полноэкранном режиме. Ранее ChatGPT на iPad открывался в окне, будто его запускают на iPhone.

Теперь пользователи ChatGPT могут переносить сообщения из чат-бота в другие приложения, а также управлять самим ChaGPT с помощью встроенных команд, например, вызывать запуск приложения с помощью голосового помощника Siri.

OpenAI выпустила обновление приложения ChatGPT для iOS в мае. В планах компании разработать приложение чат-бота для Android.

Фото на обложке: Paulm1993 / Shutterstock