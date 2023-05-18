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OpenAI представили приложение ChatGPT для iPhone

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Компания OpenAI выпустила мобильный клиент для чат-бота ChatGPT. На данный момент приложение доступно только на iPhone в США.

OpenAI представили приложение ChatGPT для iPhone

OpenAI запустила приложение ChatGPT для iPhone — соответствующий релиз появился на сайте компании. Мобильный клиент чат-бота полностью копирует функционал и дизайн сайта. Нововведением стала поддержка голосового ввода, реализованная через технологию распозначания речи OpenAI под названием Whisper.

Как сообщила в Twitter технический директор компании Мира Мурати, версия для Android уже в разработке. На данный момент ChatGPT для iPhone доступен только в США, но в ближайшие недели приложение чат-бота появится и в App Store других стран.

В пресс-релизе подчеркивается, что пользователи мобильного приложения, которые приобрели подписку ChatGPT Plus за $19.9, получат доступ к последним наработкам компании точно так же, как и те, кто взаимодействует с чат-ботом при помощи сайта.

Фото на обложке: Zac Wolf / Unsplash

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