OpenAI представили приложение ChatGPT для iPhone

Компания OpenAI выпустила мобильный клиент для чат-бота ChatGPT. На данный момент приложение доступно только на iPhone в США.
OpenAI запустила приложение ChatGPT для iPhone — соответствующий релиз появился на сайте компании. Мобильный клиент чат-бота полностью копирует функционал и дизайн сайта. Нововведением стала поддержка голосового ввода, реализованная через технологию распозначания речи OpenAI под названием Whisper.
Как сообщила в Twitter технический директор компании Мира Мурати, версия для Android уже в разработке. На данный момент ChatGPT для iPhone доступен только в США, но в ближайшие недели приложение чат-бота появится и в App Store других стран.
В пресс-релизе подчеркивается, что пользователи мобильного приложения, которые приобрели подписку ChatGPT Plus за $19.9, получат доступ к последним наработкам компании точно так же, как и те, кто взаимодействует с чат-ботом при помощи сайта.
Фото на обложке: Zac Wolf /
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