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Adobe выпустила новое приложение Photoshop для iPhone

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Adobe запустила новое приложение Photoshop для iPhone, обновленная версия для Android появится в конце 2025 года, сообщили в компании. Там отметили, что новое приложение, в отличие от Photoshop Express, предлагает более широкий набор функций, включая мощные инструменты для дизайна и генеративный ИИ.

Adobe выпустила новое приложение Photoshop для iPhone
  1. Новости

Бесплатная версия включает такие инструменты редактирования, как ретушь, слои и кисть выделения. Другие инструменты, например, выделение объекта, волшебная палочка и заливка с учетом содержимого, доступны только по подписке. Ее стоимость — $7,99 в месяц или $69,99 в год.

The Verge подчеркнул, что новое приложение Photoshop ориентировано на профессионалов, в то время как Photoshop Express предназначено для быстрого редактирования и предлагает более доступную подписку за $4,99 в месяц.

  • В середине февраля Adobe представила первую публичную версию ИИ-инструмента для генерации видео Firefly Video Model. Reuters отмечал, что он будет конкурировать с Sora от OpenAI и стартапом Runway. Инструмент от Adobe может генерировать пятисекундные клипы с разрешением 1080p.

Фото на обложке: Devina Saputri / Shutterstock / FOTODOM

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