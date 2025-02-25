Adobe выпустила новое приложение Photoshop для iPhone
Adobe запустила новое приложение Photoshop для iPhone, обновленная версия для Android появится в конце 2025 года, сообщили в компании. Там отметили, что новое приложение, в отличие от Photoshop Express, предлагает более широкий набор функций, включая мощные инструменты для дизайна и генеративный ИИ.
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Бесплатная версия включает такие инструменты редактирования, как ретушь, слои и кисть выделения. Другие инструменты, например, выделение объекта, волшебная палочка и заливка с учетом содержимого, доступны только по подписке. Ее стоимость — $7,99 в месяц или $69,99 в год.
The Verge подчеркнул, что новое приложение Photoshop ориентировано на профессионалов, в то время как Photoshop Express предназначено для быстрого редактирования и предлагает более доступную подписку за $4,99 в месяц.
- В середине февраля Adobe представила первую публичную версию ИИ-инструмента для генерации видео Firefly Video Model. Reuters отмечал, что он будет конкурировать с Sora от OpenAI и стартапом Runway. Инструмент от Adobe может генерировать пятисекундные клипы с разрешением 1080p.
Фото на обложке: Devina Saputri / Shutterstock / FOTODOM
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