Чек-лист: как питчить новостной отдел RB.RU

Отдел новостей RB.RU пишет о технологических и венчурных сделках, фондах, новостях технологических компаний, запуске продуктов, которые интересны большому числу пользователей; уникальных технологиях, законодательных инициативах, вступивших в силу законах и не только.
Составили для входящих запросов правила, по которым будет проще сориентироваться, что и кому предлагать.
- Чтобы понять, подойдет ли ваша новость нашему изданию и пишем ли мы на предлагаемую тематику, изучите материалы раздела «Новости».
- Отдел новостей отвечает только за оперативную информацию. Если у вас кейс/колонка, ознакомьтесь с правилами для колумнистов.
- Мы не показываем тексты перед публикацией. Согласовываем со спикером только цитаты, если записывали их сами.
- Мы не берем «вчерашние» новости, если они до того, как попасть к нам, вышли в других СМИ.
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Фото на обложке: Unsplash
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