Чек-лист: как питчить новостной отдел RB.RU

Отдел новостей RB.RU пишет о технологических и венчурных сделках, фондах, новостях технологических компаний, запуске продуктов, которые интересны большому числу пользователей; уникальных технологиях, законодательных инициативах, вступивших в силу законах и не только.

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