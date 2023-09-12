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Чек-лист: как питчить новостной отдел RB.RU

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Отдел новостей RB.RU пишет о технологических и венчурных сделках, фондах, новостях технологических компаний, запуске продуктов, которые интересны большому числу пользователей; уникальных технологиях, законодательных инициативах, вступивших в силу законах и не только.

Составили для входящих запросов правила, по которым будет проще сориентироваться, что и кому предлагать.

Чек-лист: как питчить новостной отдел RB.RU
  • Чтобы понять, подойдет ли ваша новость нашему изданию и пишем ли мы на предлагаемую тематику, изучите материалы раздела «Новости».
  • Отдел новостей отвечает только за оперативную информацию. Если у вас кейс/колонка, ознакомьтесь с правилами для колумнистов
  • Мы не показываем тексты перед публикацией. Согласовываем со спикером только цитаты, если записывали их сами.
  • Мы не берем «вчерашние» новости, если они до того, как попасть к нам, вышли в других СМИ. 
  • Обычно мы не пишем о платных продуктах для предпринимателей и пользователей. Это реклама. По коммерческим размещениям свяжитесь с [email protected], больше информации тут.
  • Предпочтительный способ связи — почта.
  • Да, мы читаем почту [email protected]. Пожалуйста, не дублируйте ваши письма отдельно каждому человеку в новостной редакции. 
  • К сожалению, мы физически не успеваем ответить на все письма, но не пропускаем те, где вы предлагаете эксклюзивные инфоповоды.
  • Если мы не ответили вам на инфоповод в рамках общей рассылки и новость не вышла на сайте в тот же день, это значит, что она нам не подошла.
  • Мы не публикуем пост-релизы и анонсы будущих мероприятий. По информационной поддержке свяжитесь с [email protected].
  • Перед публикацией мы собираем информацию о стартапах и компаниях в открытых источниках. Приводим в тексте финансовые показатели их работы и структуру владения.
  • Заголовки и подводки к новостям всегда остаются на усмотрение редакции. Мы исправляем их только в том случае, если была допущена фактическая ошибка.

Фото на обложке: Unsplash

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