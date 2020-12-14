Стартовал первый онлайн-этап Всероссийского чемпионата по производительности

14 декабря начались онлайн-соревнования в рамках национального проекта «Производительность труда». Участники чемпионата получат практические навыки управления предприятием и научатся оптимизировать производство, а зрители могут следить за ходом мероприятия на YouTube .

На протяжении четырёх дней на базе бизнес-симулятора командам предстоит найти решения, которые помогут вывести своё виртуальное предприятие в лидеры:

выстроить производственные и логистические процессы;

разработать стратегии в области маркетинга и продаж;

повысить эффективность работы персонала.

«В национальном проекте уже участвуют более двух тысяч предприятий, еще более трех с половиной тысяч подали заявки. Чемпионат — это хорошая возможность не только обучаться новым подходам, но и в режиме реального времени применять их на практике», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский.

Финал чемпионата пройдет 12 февраля в Москве. Следить за новостями проекта можно на сайте.

Фото на обложке: Gorodenkoff/shutterstock.com