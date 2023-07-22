Основатель «ИКС Холдинга» Черепенников умер в возрасте 40 лет

Об этом сообщает пресс-служба «ИКС Холдинга».

В 2018 году Черепенников основал «ИКС Холдинг», в который входят компании, занимающиеся разработкой IT-решений и развитием телеком-медиа. Среди них: ГК «Форпост», «Цитадель» и «Криптонит». Они занимаются в том числе поставками систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой».

В сентябре 2020 года группа USM Алишера Усманова стала владельцем 100% «ИКС Холдинга», а Черепенников получил 10% в «ЮэСэМ Телеком».

В марте прошлого года, после попадания Усманова под санкции, USM вышла из капитала «ИКС Холдинг», и Черепенников стал единственным владельцем компании.

Бизнесмен являлся членом совета директоров USM и «Мегафона», а также основателем киберспортивного холдинга ESforce и руководителем киберспортивной организации Virtus.pro (с 2011 по 2019 год).

Предприниматель входил в составленный Forbes рейтинг россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2022 года. Он занимал в нем 22 место с 13,3 млрд рублей доходов.

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