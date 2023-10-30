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«ИКС Холдинг» назначил нового гендиректора после смерти основателя Антона Черепенникова

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская технологическая группа «ИКС Холдинг» назначила нового гендиректора после смерти основателя и руководителя Антона Черепенникова. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«ИКС Холдинг» назначил нового гендиректора после смерти основателя Антона Черепенникова

Новым руководителем группы стал Алексей Белов, который работает в «ИКС Холдинге» с момента его основания в 2018 году, и с января 2022 года занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата генерального директора.

Алексей Белов. Фото: «ИКС Холдинг»

Белов займется организацией корпоративного управления. «ИКС Холдинг» продолжит модель развития, которую заложил Черепенников — продуктовая и технологическая синергия компаний группы при сохранении операционной самостоятельности.

Сообщается также, что управляющие партнеры и директора ключевых бизнес-направлений холдинга продолжат совместную работу над стратегией группы в рамках нового единого управляющего совета холдинга.

  • В 2018 году Антон Черепенников основал «ИКС Холдинг», в который входят компании, занимающиеся разработкой IT-решений и развитием телеком-медиа. Среди них: ГК «Форпост», «Цитадель» и «Криптонит». Они занимаются в том числе поставками систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой».
  • В июле 2023 года технологический предприниматель, глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников скончался в возрасте 40 лет. Предварительной причиой смерти называлась остановка сердца.

Фото на обложке: «ИКС Холдинг»

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