«ИКС Холдинг» назначил нового гендиректора после смерти основателя Антона Черепенникова

Российская технологическая группа «ИКС Холдинг» назначила нового гендиректора после смерти основателя и руководителя Антона Черепенникова. Об этом говорится в сообщении холдинга.
Новым руководителем группы стал Алексей Белов, который работает в «ИКС Холдинге» с момента его основания в 2018 году, и с января 2022 года занимал должность первого заместителя и руководителя аппарата генерального директора.
Алексей Белов. Фото: «ИКС Холдинг»
Белов займется организацией корпоративного управления. «ИКС Холдинг» продолжит модель развития, которую заложил Черепенников — продуктовая и технологическая синергия компаний группы при сохранении операционной самостоятельности.
Сообщается также, что управляющие партнеры и директора ключевых бизнес-направлений холдинга продолжат совместную работу над стратегией группы в рамках нового единого управляющего совета холдинга.
- В 2018 году Антон Черепенников основал «ИКС Холдинг», в который входят компании, занимающиеся разработкой IT-решений и развитием телеком-медиа. Среди них: ГК «Форпост», «Цитадель» и «Криптонит». Они занимаются в том числе поставками систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой».
- В июле 2023 года технологический предприниматель, глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников скончался в возрасте 40 лет. Предварительной причиой смерти называлась остановка сердца.
Фото на обложке: «ИКС Холдинг»
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