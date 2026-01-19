«Честный знак», Wildberries и Ozon усилят проверку продукции: товары без маркировки не допустят к продаже
Ozon и Wildberries вводят новые правила маркировки товаров
Товар не появится на маркетплейсах, пока не пройдёт проверку в «Честном знаке»
Маркетплейсы планируют усилить интеграцию своих ИТ-платформ с системой «Честный знак». Сотрудничество позволит проверять документы о происхождении и качестве товаров ещё на этапе создания карточек. Проверка будет проводиться до публикации товара на витрине.
В случае отсутствия маркировки или несоответствия требованиям карточки товаров будут блокироваться. Товары смогут появиться в продаже только после успешной проверки. Покупатели также смогут увидеть подсказки о возможности проверки продукции через мобильное приложение «Честный знак».
Механизмы проверки будут применяться независимо от модели продаж. Контроль затронет как товары, продаваемые со складов маркетплейсов, так и продукцию, отгружаемую со складов продавцов с использованием логистики платформ.
Нарушения будут выявляться до начала продаж товаров
Как поясняют в компании РВБ, договор должен помочь выявлять нарушения ещё до поставки товаров на склад и их появления в продаже. Компании намерены перейти к профилактической системе регулирования продукции. Изменения затронут только товары, подлежащие обязательной маркировке.
По словам сторон, такой подход позволит снизить долю товаров с нарушениями без дополнительной нагрузки на добропорядочных селлеров. Инструменты маркировки уже используются маркетплейсами при приёмке поставок. Следующий шаг — их масштабирование и автоматизация.
Маркетплейсы будут бороться с псевдороссийскими товарами
Отдельный блок сотрудничества посвящён выявлению компаний, заявляющих российское происхождение товаров без фактического производства в стране. Такие случаи будут анализироваться в рамках совместной работы.
Если нарушения подтверждаются, маркетплейсы ограничат продажи соответствующей продукции. Татьяна Ким, основатель Wildberries, подчёркивает важность повышения прозрачности онлайн-торговли.
Контекст
С 1 октября 2026 года в России вступит в силу федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Документ был принят Госдумой в июле 2025 года и впервые закрепляет правовые основы работы цифровых платформ, включая маркетплейсы, сервисы доставки и онлайн-посредников.
При этом Wildberries и Ozon подчёркивают, что изменения в подходах к контролю и проверкам начнут внедряться ещё до вступления закона в силу.
