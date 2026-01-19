Ozon и Wildberries вводят новые правила маркировки товаров

Оператор системы «Честный знак» — ЦРПТ, РВБ (Wildberries & Russ) и Ozon подписали стратегический документ о переходе маркетплейсов к системе регулирования оборота продукции. Изменения коснутся только товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает пресс-служба Wildberries.

Товар не появится на маркетплейсах, пока не пройдёт проверку в «Честном знаке»

Маркетплейсы планируют усилить интеграцию своих ИТ-платформ с системой «Честный знак». Сотрудничество позволит проверять документы о происхождении и качестве товаров ещё на этапе создания карточек. Проверка будет проводиться до публикации товара на витрине.

В случае отсутствия маркировки или несоответствия требованиям карточки товаров будут блокироваться. Товары смогут появиться в продаже только после успешной проверки. Покупатели также смогут увидеть подсказки о возможности проверки продукции через мобильное приложение «Честный знак».

Механизмы проверки будут применяться независимо от модели продаж. Контроль затронет как товары, продаваемые со складов маркетплейсов, так и продукцию, отгружаемую со складов продавцов с использованием логистики платформ.

Нарушения будут выявляться до начала продаж товаров

Как поясняют в компании РВБ, договор должен помочь выявлять нарушения ещё до поставки товаров на склад и их появления в продаже. Компании намерены перейти к профилактической системе регулирования продукции. Изменения затронут только товары, подлежащие обязательной маркировке.

По словам сторон, такой подход позволит снизить долю товаров с нарушениями без дополнительной нагрузки на добропорядочных селлеров. Инструменты маркировки уже используются маркетплейсами при приёмке поставок. Следующий шаг — их масштабирование и автоматизация.

Маркетплейсы будут бороться с псевдороссийскими товарами

Отдельный блок сотрудничества посвящён выявлению компаний, заявляющих российское происхождение товаров без фактического производства в стране. Такие случаи будут анализироваться в рамках совместной работы.

Если нарушения подтверждаются, маркетплейсы ограничат продажи соответствующей продукции. Татьяна Ким, основатель Wildberries, подчёркивает важность повышения прозрачности онлайн-торговли.

Контекст

С 1 октября 2026 года в России вступит в силу федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Документ был принят Госдумой в июле 2025 года и впервые закрепляет правовые основы работы цифровых платформ, включая маркетплейсы, сервисы доставки и онлайн-посредников.

При этом Wildberries и Ozon подчёркивают, что изменения в подходах к контролю и проверкам начнут внедряться ещё до вступления закона в силу.