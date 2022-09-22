Счетная палата предложила продавать конфискат легкой промышленности вместо его уничтожения

«Общая учетная стоимость конфискованного имущества, поступившего в собственность государства за 4 года, составила более 9 млрд рублей. <…> За период 2018 года – I квартал 2021 года территориальные органы Росимущества реализовали только около 8% поступившего имущества. Доходы составили чуть более 300 млн рублей. При этом на уничтожение было направлено имущество учетной стоимостью более 2 млрд рублей», — заявил аудитор Андрей Батуркин.