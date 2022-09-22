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Счетная палата предложила продавать конфискат легкой промышленности вместо его уничтожения

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Счетная палата для увеличения доходов бюджета предложила не уничтожать, а продавать конфискованные товары легкой и пищевой промышленности, табак и косметику, которые соответствуют стандартам качества. Об этом говорится в сообщении СП.

Счетная палата предложила продавать конфискат легкой промышленности вместо его уничтожения

В Счетной палате проверили исполнение полномочий в этой сфере за 2018–2021 годы и пришли к выводу, что нынешнюю систему распоряжения арестованным и конфискованным имуществом нужно «перезагрузить».

Контрольное ведомство заявило, что на уничтожении конфиската государство теряет дополнительный доход.

«Общая учетная стоимость конфискованного имущества, поступившего в собственность государства за 4 года, составила более 9 млрд рублей. <…> За период 2018 года – I квартал 2021 года территориальные органы Росимущества реализовали только около 8% поступившего имущества. Доходы составили чуть более 300 млн рублей. При этом на уничтожение было направлено имущество учетной стоимостью более 2 млрд рублей», — заявил аудитор Андрей Батуркин.

Фото на обложке: Unsplash

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