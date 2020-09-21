57% работников готовы к чипированию, чтобы не быть уволенными — исследование

Согласно опросу Citrix в США и Европе, две трети сотрудников считают, что в 2035 году люди с имплантированными в их тела чипами будут иметь конкурентное преимущество на рынке труда. Об этом сообщает CNN.

«Руководители неизменно более позитивно оценивают преимущества, которые принесут технологии и ИИ, в то время как работники более скептичны и обеспокоены своей собственной ролью на изменяющемся рынке труда», — говорится в исследовании.

77% предпринимателей считают, что встроенные чипы и датчики повысят производительность труда, а сама технология станет массовой к 2035 году. Для сравнения только 43% работников разделяют такое мнение.

При этом 57% сотрудников готовы имплантировать чипы в свое тело, при условии, что это будет безопасно и эффективно. Напротив, только 31% руководителей бизнеса согласны на чипирование.

Вместе с тем большинство опрошенных, среди которых и работники, и предприниматели, считают, что к 2030 году ИИ заменит людей в качестве основного источника дохода организаций. Также 90% руководителей отмечают, что с большой долей вероятности к 2035 году инвестиции в технологии ИИ станут самым важным драйвером роста их компаний.

«Хотя существование киборгов может звучать как фантастика, совсем скоро они могут стать реальностью. Сейчас мы находимся в эпицентре экономического принципа "победитель получает все". Искусственный интеллект будет способствовать только увеличению этого неравенства», — отмечает американский предприниматель Эндрю Ян.

60% респондентов уверены, что к 2035 году постоянные работники в компаниях будут редким исключением. Однако 70% опрошенных руководителей предприятий заявили, что пандемия заставила их поверить в то, что человеческий капитал более важен для их бизнеса, чем технологии.

83% профессионалов говорят, что к 2035 году технологии автоматизируют малоценные задачи. Теоретически это позволит работникам сосредоточиться на более значимой работе.

«Роботы не заменят людей. Технологии сделают людей лучше и умнее. Это инструмент, а не заменитель» — сказал гендиректор Citrix Дэвид Хеншелл.

Он добавил, что у людей будут со временем меняться типы задач. Это показали последние 100 лет, в течение которых технологии помогли людям стать более продуктивными и эффективными.

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