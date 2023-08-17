«Цифра Брокер» создала криптоплатформу в Беларуси

Российская инвестиционная компания «Цифра Брокер» (бывшая «Фридом Финанс») запустила криптоплатформу ITS DeFi в Беларуси, пишет Frank Media.
На странице площадки сообщается, что оператором платформы выступает ООО «АйТиЭс ДеФай». «Цифра» стала учредителем этого общества в феврале 2023 года. (В этом же месяце Freedom Holding Тимура Турлова закрыла сделку по продаже российских активов).
Доля «Цифры» в «АйТиЭс ДеФай» составляет 85%, следует из отчетности инвесткомпании, владелец еще 15% не уточняется. В документах указано, что «Цифра» вложила в уставной фонд этого ООО 109 млн рублей.
На сейте площадки указано, что там можно торговать криптовалютами и высоколиквидными токенизированными активами. В частности, доступны операции с BTC, ETH, Tether и торги на внебиржевом рынке и рынке токенизированных активов.
ITS DeFi предоставляет «полный комплекс услуг по ICO и листингу токенизированных активов», говорится на сайте. Подключиться к торгам можно в режиме криптоброкера и инвестора.
Как ранее рассказал изданию представитель брокера, компания создала «АйТиЭс ДеФай» «в рамках стратегии по международному развитию, которая предусматривает создание партнерских отношений в дружественных юрисдикциях».
О планах развития криптоплатформы на базе «АйТиЭс ДеФай» при поддержке СПБ биржи рассказывали ранее источники издания. Также об этом писал РБК.
СПБ биржа предоставила предоставила новой казахстанской бирже ITS свои технологии и бизнес-модель для проведения торгов иностранными бумагами. В рамках этого проекта бывший владелец «Цифры» сотрудничает с СПБ биржей.
Как говорят источники Frank Media, кроме торговли криптовалютами партнеры собирались запустить на ITS DeFi и торговлю ипотечными ценными бумагами, обернутыми в ЦФА. Но с реализацией этой задумки возникли сложности.
Фото на обложке: Unsplash
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