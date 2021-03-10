Организаторы обсудят нововведения конкурса «Цифровой прорыв 2021» на пресс-конференции

17 марта начнется прием заявок на конкурс для digital-специалистов «Цифровой прорыв 2021». В этот же день организаторы проведут пресс-конференцию в онлайн-формате, на которой расскажут подробности о новом соревновании.

Среди заявленных спикеров:



Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

Максут Шадаев, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»;

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв»;

Константин Михайлик, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;

Сергей Марданов, директор по работе с вузами Mail.ru Group.

По словам организаторов, на пресс-конференции спикеры обсудят изменения в географии хакатонов, формулировании кейсов, возможностях для участников и других нововведениях.

Чтобы присоединиться к пресс-конференции, нужно получить аккредитацию. Подробности — на сайте.





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