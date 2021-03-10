Организаторы обсудят нововведения конкурса «Цифровой прорыв 2021» на пресс-конференции

Евгения Хрисанфова
17 марта начнется прием заявок на конкурс для digital-специалистов «Цифровой прорыв 2021». В этот же день организаторы проведут пресс-конференцию в онлайн-формате, на которой расскажут подробности о новом соревновании.
Организаторы обсудят нововведения конкурса «Цифровой прорыв 2021» на пресс-конференцииЕвгения Хрисанфова
Среди заявленных спикеров:
- Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Максут Шадаев, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»;
- Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв»;
- Константин Михайлик, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;
- Сергей Марданов, директор по работе с вузами Mail.ru Group.
По словам организаторов, на пресс-конференции спикеры обсудят изменения в географии хакатонов, формулировании кейсов, возможностях для участников и других нововведениях.
Чтобы присоединиться к пресс-конференции, нужно получить аккредитацию. Подробности — на сайте.
Фото на обложке: Microgen / Shutterstock
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