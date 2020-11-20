Правительство выделит 4,2 млрд рублей на поддержку российской киноиндустрии

Правительство РФ выделит 4,2 млрд рублей из резервного фонда на поддержку отечественного кино, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Деньги разделят пополам между кинотеатрами и продюсерами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

В Минкультуры уточнили, что изначально деньги получит Фонд кино. Затем он направит их на поддержку порядка 500 компаний. Соответствующее распоряжение правительства будет издано в ближайшее время.

По данным издания, ранее власти обсуждали возможность передачи всей суммы субсидий кинотеатрам. Но против этого варианта выступили продюсеры. Они заявили, что в настоящее время выпуск фильмов в прокат зачастую приносит меньшую кассу, чем рассчитывалось. Кроме того, часть кинолент становится убыточной.

«На получение субсидий смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 года по март 2021 года. Размер поддержки будет пропорционален сборам, а сами деньги выделены весной», — говорится в сообщении.

Поясняется, что выделение субсидий для продюсеров поможет избежать ситуации, сложившейся в Голливуде, где студии просто переносят крупные релизы на более поздние сроки, а кинотеатры сталкиваются с репертуарным дефицитом.

Кинотеатры страны смогут получить финподдержку уже в декабре этого года. Для них средства также будут выделяться пропорционально сборам российских фильмов в январе-марте 2020 года. Отмечается, что таким образом поддержку смогут получить, в том числе те кинотеатры, которые еще не смогли открыться после карантина.

«Кинотеатры было важно поддержать, чтобы они не закрылись, а продюсерам выделить субсидии в качестве компенсации за те потери в кассовых сборах, которые они уже несут и будут неминуемо нести, ставя в прокат сейчас и в ближайшие месяцы свои фильмы из-за ограничений на посещение кинотеатров», — рассказывает собеседник «Ведомостей».

Из-за эпидемии коронавируса большинство кинотеатров в России были закрыты с марта по июль. Согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров, на 18 ноября в пяти регионах страны кинопоказ до сих пор не возобновился. Это республики Алтай и Бурятия, Севастополь, Пермский край и Новосибирская область.

В августе российские кинотеатры заявили об отсутствии обещанной госпомощи, связанной с внесением киноиндустрии в список отраслей, пострадавших от пандемии.

По сообщению советника президента РФ Владимира Толстого, доходы кинотеатров по итогам 2020 г. снизятся на 60%.

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