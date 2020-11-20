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Правительство выделит 4,2 млрд рублей на поддержку российской киноиндустрии

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Правительство РФ выделит 4,2 млрд рублей из резервного фонда на поддержку отечественного кино, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Деньги разделят пополам между кинотеатрами и продюсерами. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Правительство выделит 4,2 млрд рублей на поддержку российской киноиндустрии

В Минкультуры уточнили, что изначально деньги получит Фонд кино. Затем он направит их на поддержку порядка 500 компаний. Соответствующее распоряжение правительства будет издано в ближайшее время.

По данным издания, ранее власти обсуждали возможность передачи всей суммы субсидий кинотеатрам. Но против этого варианта выступили продюсеры. Они заявили, что в настоящее время выпуск фильмов в прокат зачастую приносит меньшую кассу, чем рассчитывалось. Кроме того, часть кинолент становится убыточной. 

«На получение субсидий смогут претендовать продюсеры, выпустившие свои фильмы в прокат с июля 2020 года по март 2021 года. Размер поддержки будет пропорционален сборам, а сами деньги выделены весной», — говорится в сообщении.

Поясняется, что выделение субсидий для продюсеров поможет избежать ситуации, сложившейся в Голливуде, где студии просто переносят крупные релизы на более поздние сроки, а кинотеатры сталкиваются с репертуарным дефицитом.

Кинотеатры страны смогут получить финподдержку уже в декабре этого года. Для них средства также будут выделяться пропорционально сборам российских фильмов в январе-марте 2020 года. Отмечается, что таким образом поддержку смогут получить, в том числе те кинотеатры, которые еще не смогли открыться после карантина.

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«Кинотеатры было важно поддержать, чтобы они не закрылись, а продюсерам выделить субсидии в качестве компенсации за те потери в кассовых сборах, которые они уже несут и будут неминуемо нести, ставя в прокат сейчас и в ближайшие месяцы свои фильмы из-за ограничений на посещение кинотеатров», — рассказывает собеседник «Ведомостей».

Из-за эпидемии коронавируса большинство кинотеатров в России были закрыты с марта по июль. Согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров, на 18 ноября в пяти регионах страны кинопоказ до сих пор не возобновился. Это республики Алтай и Бурятия, Севастополь, Пермский край и Новосибирская область.

В августе российские кинотеатры заявили об отсутствии обещанной госпомощи, связанной с внесением киноиндустрии в список отраслей, пострадавших от пандемии.

По сообщению советника президента РФ Владимира Толстого, доходы кинотеатров по итогам 2020 г. снизятся на 60%.

Фото: Tikkyshop / Shutterstock

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