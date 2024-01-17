«Ситидрайв» запустил в Петербурге долгосрочную аренду до 18 месяцев

Сервис каршеринга «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду в Петербурге. Ранее компания предоставила возможность брать машину на длительный срок пользователям в Москве и Сочи.
Как следует из обновленных правил для клиентов на сайте компании, арендовать машину в Петербурге теперь можно на срок от 30 дней до 18 месяцев.
Особенности тарифа
- В подписку входит 1,5 тыс. км пробега с возможностью увеличить его до 5 тыс. км. Ездить можно по европейской части России в радиусе 2 тыс. км от Москвы;
- Минимальный срок аренды в таком тарифе — 30 дней, максимальный — 18 месяцев;
- Заправлять машину придется самостоятельно за свой счет. То же касается мойки и парковки;
- Пользователь платит фиксированную часть за месяц, а при превышении километража будет взиматься по 12 рублей за 1 км;
- При оформлении тарифа можно указать еще пятерых водителей, которые смогут управлять машиной. Но они также должны быть пользователями «Ситидрайва».
Какие машины доступны по тарифу:
- Kia Rio от 49 990 рублей
- Chery Tiggo 4 Pro от 48 990 рублей
- Geely Coolray от 57 990 рублей
- Omoda C5 от 71 990 рублей
- Exeed LX от 72 990 рублей
- Volkswagen Tiguan от 78 990 рублей
- Exeed TXL от 105 990 рублей
- Tesla Model Y от 247 990 рублей
В тариф входит сезонный шиномонтаж и плановый техосмотр. Машину заменят, если ее забрали в сервис.
Ранее стало известно, что «Ситидрайв» будет сотрудничать с производителем электромобилей «Кама». Компании подписали соглашение о развитии и продвижении новых технологий. Сервис может приобрести 1 тыс. электромобилей «Атом» из первой серии производства для своего парка.
Фото на обложке: VPales /
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