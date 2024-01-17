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«Ситидрайв» запустил в Петербурге долгосрочную аренду до 18 месяцев

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис каршеринга «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду в Петербурге. Ранее компания предоставила возможность брать машину на длительный срок пользователям в Москве и Сочи.

«Ситидрайв» запустил в Петербурге долгосрочную аренду до 18 месяцев

Как следует из обновленных правил для клиентов на сайте компании, арендовать машину в Петербурге теперь можно на срок от 30 дней до 18 месяцев.

Особенности тарифа

  • В подписку входит 1,5 тыс. км пробега с возможностью увеличить его до 5 тыс. км. Ездить можно по европейской части России в радиусе 2 тыс. км от Москвы;
  • Минимальный срок аренды в таком тарифе — 30 дней, максимальный — 18 месяцев;
  • Заправлять машину придется самостоятельно за свой счет. То же касается мойки и парковки;
  • Пользователь платит фиксированную часть за месяц, а при превышении километража будет взиматься по 12 рублей за 1 км;
  • При оформлении тарифа можно указать еще пятерых водителей, которые смогут управлять машиной. Но они также должны быть пользователями «Ситидрайва».

Какие машины доступны по тарифу:

  • Kia Rio от 49 990 рублей
  • Chery Tiggo 4 Pro от 48 990 рублей
  • Geely Coolray от 57 990 рублей
  • Omoda C5 от 71 990 рублей
  • Exeed LX от 72 990 рублей
  • Volkswagen Tiguan от 78 990 рублей
  • Exeed TXL от 105 990 рублей
  • Tesla Model Y от 247 990 рублей

В тариф входит сезонный шиномонтаж и плановый техосмотр. Машину заменят, если ее забрали в сервис.

Ранее стало известно, что «Ситидрайв» будет сотрудничать с производителем электромобилей «Кама». Компании подписали соглашение о развитии и продвижении новых технологий. Сервис может приобрести 1 тыс. электромобилей «Атом» из первой серии производства для своего парка. 

Фото на обложке: VPales / Shutterstock

 

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