«Ситидрайв» запустил в Петербурге долгосрочную аренду до 18 месяцев

Сервис каршеринга «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду в Петербурге. Ранее компания предоставила возможность брать машину на длительный срок пользователям в Москве и Сочи.

Как следует из обновленных правил для клиентов на сайте компании, арендовать машину в Петербурге теперь можно на срок от 30 дней до 18 месяцев.

Особенности тарифа

В подписку входит 1,5 тыс. км пробега с возможностью увеличить его до 5 тыс. км. Ездить можно по европейской части России в радиусе 2 тыс. км от Москвы;

Минимальный срок аренды в таком тарифе — 30 дней, максимальный — 18 месяцев;

Заправлять машину придется самостоятельно за свой счет. То же касается мойки и парковки;

Пользователь платит фиксированную часть за месяц, а при превышении километража будет взиматься по 12 рублей за 1 км;

При оформлении тарифа можно указать еще пятерых водителей, которые смогут управлять машиной. Но они также должны быть пользователями «Ситидрайва».

Какие машины доступны по тарифу:

Kia Rio от 49 990 рублей

Chery Tiggo 4 Pro от 48 990 рублей

Geely Coolray от 57 990 рублей

Omoda C5 от 71 990 рублей

Exeed LX от 72 990 рублей

Volkswagen Tiguan от 78 990 рублей

Exeed TXL от 105 990 рублей

Tesla Model Y от 247 990 рублей

В тариф входит сезонный шиномонтаж и плановый техосмотр. Машину заменят, если ее забрали в сервис.

Ранее стало известно, что «Ситидрайв» будет сотрудничать с производителем электромобилей «Кама». Компании подписали соглашение о развитии и продвижении новых технологий. Сервис может приобрести 1 тыс. электромобилей «Атом» из первой серии производства для своего парка.

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