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«Ситидрайв» планирует закупить российские электромобили «Атом» для своего парка

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис каршеринга «Ситидрайв» будет сотрудничать с производителем электромобилей «Кама». Компании подписали соглашение о развитии и продвижении новых технологий. Об этом RB.RU рассказали в «Ситидрайве».

«Ситидрайв» планирует закупить российские электромобили «Атом» для своего парка

Сервис может приобрести 1 тыс. электромобилей «Атом» из первой серии производства для своего парка. Также в рамках совместной работы будет разработана цифровая платформа для эксплуатации электромобиля в каршеринге.

Платформа позволит сохранять и переносить персональные данные в автомобиле для каждого пользователя.

«Ситидрайв» первым из федеральных сетей каршеринга добавил в свой парк электромобили. В июне на линию вышел «Москвич3е».

Серийную сборку электромобилей «Атом» планируется запустить в 2025 году. По состоянию на начало октября производитель «Кама» получил 36 тыс. предзаказов на будущую машину.

К автомобилям от «Кама» уже проявил интерес другой каршеринг — «Делимобиль». Компания планирует закупить 25 тыс. электрокаров и заключила с «Кама» партнерское соглашение.

Фото на обложке: VPales / Shutterstock

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