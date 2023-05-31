В сервисе каршеринга «Ситидрайв» появится электромобиль «Москвич 3е»

Еще один российский сервис каршеринга пополнит парк автомобилями «Москвич 3». «Ситидрайв» в ближайший месяц добавит 300 отечественных кроссоверов, рассказали RB.RU в пресс-службе компании.
Стоимость минуты на «Москвиче 3» будет начинаться от 11,9 рубля. В столице появится 100 таких машин, в Санкт-Петербурге — 200.
Кроме того, компания анонсировала пополнение парка электромобилем «Москвич3е». Сообщается, что он станет доступен в ближайшее время. Какой будет стоимость минуты поездки на электромобиле, пока неизвестно.
Ранее аренда «Москвичей» стала доступна в сервисе BelkaCar, стоимость минуты начинается от 11,6 рубля. Аренда машины на сутки обойдется в сумму от 2 250 рублей. «Москвичи» собирают на бывшем заводе Renault в Москве.
Активы автоконцерна в России были переданы в собственность государства, а предприятие с мощностями отдали администрации столицы.
Ранее «Ситидрайв» запустил корпоративный доступ к каршерингу в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Фото на обложке: https://t.me/mos_sobyanin
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