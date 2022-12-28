Агрегатор такси «Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки данных

Сервис заказа такси «Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки данных водителей и клиентов. В сеть попали обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок.

Злоумышленники пытались шантажировать представителей компании, что выложат в открытый доступ «более расширенную информацию», заявила «Интерфаксу» PR-директор агрегатора Екатерина Зубенина.

В середине декабря в сеть попали более 4000 фотографий паспортов водителей «Ситимобила». Спустя пару дней Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в сеть якобы попали почти 4 млн уникальных номеров телефонов клиентов и 80,7 тыс. уникальных номеров телефонов водителей агрегатора.

Компания сразу инициировала внутреннее расследование.

На днях Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных в компаниях, который предусматривает размер штрафов от 5 до 500 млн рублей. Инициативу могут ввести в начале осени 2023 года.

В конце мая Минцифры согласовало законопроект, который предполагает введение штрафа в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если предприятие своевременно не сообщило об утечке Роскомнадзору.

6 июня Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О персональных данных» — они вводят обязанность для всех компаний сообщать Роскомнадзору об утечках личной информации граждан. Бизнес обязан сообщать в Роскомнадзор об утечке в течение 24 часов после ее обнаружения, а в течение 72 часов предоставить результаты расследования и информацию о виновных.

В июле ведомство приступило к обсуждению вариантов смягчения законопроекта о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных.

Сейчас штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс рублей, при повторном правонарушении — до 500 тыс. рублей. Например, в 2021 году компания Oriflame заплатила 30 тыс. рублей штрафа за утечку данных 1,3 млн клиентов, а «Яндекс.Еду» в этом году оштрафовали на 60 тыс. рублей.

Фото на обложке: «Ситимобил»