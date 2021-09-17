Скончался создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Британский предприниматель и создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер скончался после продолжительной болезни. Изобретателю был 81 год.

О смерти Клайва Синклера сообщила его дочь Белинда. Он умер 16 сентября в Лондоне, пишет The Guardian.

Клайв Синклер в 1961 основал компанию Sinclair Radionics. В начале 1970-х он изобрел карманный калькулятор. Позднее Клайв Синклер запустил производство портативных телевизоров, электронных часов и другой техники.

В 1982 году Sinclair Research выпустила модель компьютера X Spectrum, которая стала практически самой популярной в Европе. За первые 17 месяцев было продано более миллиона устройств.

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Фото: Roman Belogorodov / Shutterstock