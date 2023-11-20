Финляндия может полностью закрыть границу с Россией

Финляндия собирается полностью закрыть границу с Россией, пишет издание Iltalehti.
На прошлой неделе республика закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией до 18 февраля 2024 года. Причиной стал увеличившийся поток мигрантов из Сирии, Сомали и других стран.
По данным издания, кабинет министров страны рассматривает полное закрытие границ, это может произойти в ночь на 22 ноября. Для принятия такого решения требуется согласие правительства.
В финском МВД отмечали, что закрытие только части пропускных пунктов решает проблему с потоком нелегальных беженцев лишь временно.
В ноябре финские власти запретили проезд со стороны России на велосипедах. В качестве причины также указали осложнение ситуации с мигрантами.
Фото на обложке: Ilari Nackel /
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