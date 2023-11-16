Финляндия может закрыть КПП на границе с Россией 16 ноября — СМИ

СМИ Финляндии сообщают о планах властей закрыть КПП на границе с Россией 16 ноября. Причиной такого решения медиа называют возросший поток беженцев из Сирии, Сомали и других государств.

По данным источников Helsingin Sanomat, финские власти фиксируют ухудшающуюся ситуацию на границе и намерены установить более жесткие ограничения. По информации Ilta-Sanomat, решение уже принято.

Ранее в этом месяце в финском МВД заявили, что ведомство разрабатывает законопроект, согласно которому КПП на финско-российской границе будет закрыт.

«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет», —цитировал тогда министра внутренних дел Forbes

Как утверждают финские СМИ, 15 ноября должна была состояться пресс-конференция главы МВД с объявлением вводимых ограничений.

Но, по словам источников Helsingin Sanomat, мероприятие отменили в связи с обострением ситуации на границе. В результате, было решено принять еще более жесткие меры.

Какие именно из девяти КПП на границе двух стран будут закрыты, пока не уточняется.

Ранее в ноябре страна уже принимала меры в связи с потоком нелегальных мигрантов. Финляндия запретила въезжать на свою территорию из России на велосипедах. Ограничения действует на трех КПП.

В середине сентября Финляндия вслед за балтийскими странами запретила въезд машин с российскими номерами на свою территорию. Позже стало известно, что Хельсинки рассмотрят запрет для россиян сделок с недвижимостью.

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