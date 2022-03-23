Операторы облачных хранилищ начали поднимать цены на свои услуги

Российские поставщики облачных услуг для бизнеса стали поднимать цены из-за падения курса рубля и проблем с логистикой. У некоторых провайдеров на фоне ухода из России иностранных конкурентов рост тарифов уже составил 60-80%.

Yandex.Cloud сообщил о повышении стоимости услуг на 30-60% с 13 апреля 2022 года. Причиной стал рост закупочных цен на сетевое и серверное оборудование из-за паедния курса рубля и осложнившийся логистики. Всего в линейке Yandex.Cloud подорожает 31 тариф. Цены поднимаются в рублях и казахстанских тенге, но в долларах остаются без изменений.

В «Яндексе» «Коммерсанту» уточнили, что около 85% выручки Yandex.Cloud приходится на контракты в рублях, поэтому в первую очередь пересчитана себестоимость услуг клиентам в России.

Оператор Selectel, по данным источника газеты, поднял цены на 80% на IaaS (инфраструктура как услуга) и colocation (размещение оборудования клиента в своем ЦОДе). Также по его данным цены выросли у DataFort.

Цены пока не увеличивали лишь в SberCloud и в «Кроке». В МТС не дали прямого ответа о росте цен, отметив, что облачный бизнес компании «ориентирован на предоставление оптимального сочетания цены и качества услуг». Сеть дата-центров 3data пока не повышала тарифы, но стала предоставлять клиентам меньше скидок.

По прогнозам экспертов, тарифы на облачные услуги в России будут только расти, поскольку конкуренция на рынке снизилась из-за ухода иностранных IT-компаний. Ранее работу в России прекратили Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. После чего резко подскочил спрос на российские решения. Кроме того, выросла стоимость оборудования и по-прежнему наблюдаются проблемы с поставками.

Минцифры ранее предложило создать в России единое облако для работы бизнеса. Его оператором предлагается сделать «Ростелеком». Для российских компаний, которые будут переносить свои данные из иностранных облачных сервисов, предусмотрены субсидии.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock