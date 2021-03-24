В Clubhouse определились со сроками появления приложения для Android

Соучредитель Clubhouse Пол Дэвисон заявил, что приложение аудиосоцсети для гаджетов на платформе Android появится через «пару месяцев», сообщил TechCrunch.

На еженедельном мероприятии Townhall Дэвисон подчеркнул, что компания «очень усердно» работала для, того, чтобы перейти на Android, но подождать еще придется. Вероятнее всего, приложение появится в конце весны или летом, делает выводы издание. О том, что Clubhouse нанял разработчика для этой цели стало известно в конце февраля.

Также аудиосоцсеть из-за стремительного прироста пользователей, в том числе из разных языковых групп, будет дорабатываться в целом. Изменения коснутся ленты активности, появятся новые инструменты для контроля за push-уведомлениями и дополнительные функции персонализации, такие как, например, как рекомендации комнат при первом запуске приложения.

Еще Дэвисон сообщил, что в ближайшие месяцы соцсеть откажется от принципа «Clubhouse только для приглашенных». Вход в приложение без инвайтов поможет сделать соцсеть более доступной.

Представители компании намерены также увеличить в Clubhouse число инструментов, которые позволят создателям комнат расширить собственную аудиторию, монетизировать свои мероприятия, например, через прямые платежи, подписки, спонсорство бренда и «платные мероприятия».

Ранее был проведен опрос среди пользователей Clubhouse. Он показал, что 67% респондентов считают, что популярность голосовой соцсети, скорее всего, спадет уже через полгода.

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Фото: KaryB / Shutterstock