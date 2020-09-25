Spotify, Tinder и Epic Games объединились в борьбе с Apple

Игровой разработчик Epic Games, музыкальный стрим-сервис Spotify и владелец Tinder корпорация Match Group объявили о создании Коалиции за равноправие приложений (Coalition for App Fairness) для борьбы с высокими комиссиями в App Store и других магазинах приложений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Официально коалиция уже зарегистрирована как некоммерческая организация в городе Вашингтон в США. Одна из ее основных целей — сделать площадки более конкурентными.

«Большинство магазинов приложений собирают чрезмерные комиссии с разработчиков программного обеспечения за цифровые покупки пользователей и сдерживают конкуренцию, предоставляя преимущества собственным продуктам и услугам», — отмечают компании-участники коалиции.

Представитель группы отмечает, что она была создана не как ответ на разбирательства Epic с Apple и Google, а как часть глобальной дискуссии разработчиков с магазинами приложений и общего желания перемен.

Коалиция планирует продвигать законодательные и нормативные изменения в отношении магазинов приложений, защищая интересы разработчиков.

Среди других учредителей коалиции — владелец службы защищенной электронной почты ProtonMail компания Proton Technologies, торговая группа News Media Europe и производитель ПО для управления проектами Basecamp.

Ранее претензии к платформам для покупки приложений, особенно к Apple, уже возникали. На жесткие условия размещения в App Store жаловались Microsoft и Facebook, а также группа крупнейших издателей: NYT, News Corp., Bloomberg.

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