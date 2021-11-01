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Coca-Cola купит долю 70% в производителе спортивных напитков BodyArmor за $5,6 млрд

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Coca-Cola намерена купить долю 70% в производителе спортивных напитков BodyArmor за $5,6 млрд, что сделает ее единственным владельцем компании. Сделка с BodyArmor станет крупнейшей в истории Coca-Cola.

Coca-Cola купит долю 70% в производителе спортивных напитков BodyArmor за $5,6 млрд

Ожидается, что Coca-Cola заплатит $5,6 млрд за полный контроль над производителем спортивных напитков BodyArmor, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В рамках сделки совокупная оценка BodyArmor может достигнуть $8 млрд.

В 2018 году Coca-Cola приобрела миноритарную долю в производителе спортивных напитков, выкупив 15% за $300 млн при оценке в $2 млрд. Затем она приобрела еще 15% BodyArmor. В результате сделок Coca-Cola стала вторым по величине акционером BodyArmor после соучредителя Майка Репола. 

Coca-Cola, которой принадлежит 30% BodyArmor, покупает оставшиеся 70% у компании Keurig Dr Pepper (принадлежит 12,5%), баскетболиста Джеймса Хардена, бейсболиста Майкла Траута и семьи баскетболиста Коби Брайанта. Последний был членом совета директоров компании до момента своей смерти в 2020 году. После смерти его доля (по оценке WSJ в $400 млн) перешла семье.

Ожидается, что о сделке будет объявлено уже 1 ноября 2021 года.

Сделка с BodyArmor станет крупнейшей в истории компании. Предыдущим крупнейшим приобретением Coca-Cola стала покупка Costa Coffee за $5,1 млрд в 2018 году. 

BodyArmor основана в 2011 году, штаб-квартира расположена в Квинсе, Нью-Йорк. Компания производит спортивные напитки, не содержащие сахарозаменителей, подсластителей и красителей, а также минеральную воду и спортивные напитки с кофеином.

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Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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