Российские заводы Coca-Cola запустили пилотный проект с «умными» очками Epson

В 2020 году все 10 заводов Coca-Cola в России начали применять технологии дополненной реальности с видеоочками Epson Moverio. Очки используются для подготовки новых кадров и ремонта оборудования, что позволяет сократить время обучения персонала и снизить издержки простоя техники. Об этом Rusbase сообщил представитель Epson.

Суть работы «умных» очков Epson заключается в том, что с помощью технологии дополненной реальности в них можно загрузить готовые видеофайлы, разговаривая при этом с человеком на другом конце соединения.

Благодаря встроенной видеокамере специалист видит все то, что видит сам пользователь очков на месте, и может давать пояснения голосом через наушники, одновременно загружая на дисплей очков необходимые инструкции, схемы и другие рабочие материалы.

Отмечается, что очки дополненной реальности решили для российских заводов Coca-Cola проблему невозможности визитов технических специалистов из-за границы в период пандемии.

«Время на подготовку нового сотрудника сократилось в два раза, так как раньше требовалось присутствие наставника, а сегодня новый работник может с помощью инструкций, загруженных в очки, самостоятельно изучить материал и техническую базу, а наставник привлекается уже на стадии практических работ», — рассказывает директор по снабжению Coca-Cola в России Евгений Рудковский.

Использование очков на заводах компании началось летом 2019 год. Сегодня технология внедрена на всех 10 заводах «Coca-Cola HBC Россия» — в Москве, Щелкове, Истре, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростовской области, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Владивостоке. На всех предприятиях используются очки Epson Moverio ВТ-350 с ПО Ubimax.

В 2021 году компания планирует увеличить количество «умных» очков на своих российских заводах. Они будут использоваться в повседневной деятельности службы качества и сфере внутреннего аудита. Также устройства применят при проведении мастер-классов по техобслуживанию оборудования и для удаленных посещений заводов командой офиса поддержки.

По словам главы московского представительства Epson в России Евгения Джаксимова, первая модель «умных» очков была выпущена в 2011 году, с тех пор разработчик представил уже 4 поколения устройства. Область их применения достаточно широкая — от медицины и образования до производственных процессов в разных средах и климатических условиях. Джаксимов также добавил, что российский сегмент рынка «умных» очков Epson занимает второе место в Европейском дивизионе компании, следуя за Германией.

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