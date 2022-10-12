Суд удовлетворил требование The Coca-Cola Company по охране знака Fantola

Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента оставить охрану товарного знака Fantola за компанией «Напитки из Черноголовки».

В решении органа от 14 января 2022 года утверждалось, что знак Fantola был зарегистрирован 17 мая 2019 года.

«Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью», — сказано в картотеке дел на сайте суда.

Американская компания The Coca-Cola Company в декабре прошлого года попыталась оспорить решение Роспатента. Заявление осталось без удовлетворения, после этого Coca-Cola обратилась в суд. В компании считают, что знак Fantola напоминает охраняемый с 1966 года товарный знак Fanta.

Coca-Cola была одной из первых иностранных компаний, которые объявили об остановке бизнеса в России в связи с событиями на Украине. По данным аналитиков, за первую половину 2022 года число аналогов популярного напитка Coca-Cola в России выросло на 10%.

В сентябре российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила, что снова начнет продавать на разлив «напитки со всеми любимыми и известными вкусами».

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