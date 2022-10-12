Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд удовлетворил требование The Coca-Cola Company по охране знака Fantola

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента оставить охрану товарного знака Fantola за компанией «Напитки из Черноголовки».

Суд удовлетворил требование The Coca-Cola Company по охране знака Fantola

В решении органа от 14 января 2022 года утверждалось, что знак Fantola был зарегистрирован 17 мая 2019 года. 

«Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью», — сказано в картотеке дел на сайте суда.

Американская компания The Coca-Cola Company в декабре прошлого года попыталась оспорить решение Роспатента. Заявление осталось без удовлетворения, после этого Coca-Cola обратилась в суд. В компании считают, что знак Fantola напоминает охраняемый с 1966 года товарный знак Fanta.

Coca-Cola была одной из первых иностранных компаний, которые объявили об остановке бизнеса в России в связи с событиями на Украине. По данным аналитиков, за первую половину 2022 года число аналогов популярного напитка Coca-Cola в России выросло на 10%.

В сентябре российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила, что снова начнет продавать на разлив «напитки со всеми любимыми и известными вкусами».

Фото на обложке: Katherine Welles / Shutterstock

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Отслеживание поставок в Coca-Cola, рост зарплат и новые единороги: блокчейн-дайджест
  2. 2 Видео: мужчины из «Сбербанка», «Билайна», Coca-Cola, Tetra Pak и Sanofi поют для женщин
  3. 3 «Победа» начала выпускать полуфабрикаты для ресторанов и небольших производств
  4. 4 Шеф-повар Константин Ивлев запустил бренд товаров для дома Ivlev Chef Home BY Kitchen
  5. 5 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ