Число аналогов Coca-Cola в России выросло на 10%

Аналитики исследовательской компании NielsenIQ подсчитали, что на фоне ухода с российского рынка марки Coca-Cola на полках магазинов вырос ассортимент газированных напитков со вкусом колы от других производителей. За первую половину 2022 года их число увеличилось на 10%.

Аналитики исследовательской компании NielsenIQ подсчитали, что на фоне ухода с российского рынка марки Coca-Cola на полках магазинов вырос ассортимент газированных напитков со вкусом колы от других производителей. За первую половину 2022 года их число увеличилось на 10%.

Результатами исследования поделилось издание РБК. Специалисты отмечают, что к середине прошлого года в торговых сетях продавалось 169 марок газировок, во вкусе которых так или иначе называлась кола.

В это число входят товарные позиции с «не нулевыми продажами», а также собственные торговые марки сетей.

К концу июля 2022 года, по подсчетам NielsenIQ, в магазинах можно найти колу уже от 186 брендов. Ассортимент напитка увеличился, несмотря на уход с российского рынка крупнейших гигантов рынка — Coca-Cola и PepsiCo, которые производят сразу несколько видов газировки со вкусом колы.

В марте Coca-Cola HBC объявила о приостановке работы в России, а в июне компания объявила о прекращении продаж и производства своих напитков на территории России.

В конце августа основатель «Теремка» Михаил Гончаров сообщил, что российское подразделение Coca-Cola HBC, переименованное в «Мултон Партнерс», начнет выпускать популярную газировку под новым названием — «Добрый кола».

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