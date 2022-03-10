Coca-Cola предупредила россиян о повышении цен на напитки до 30%

В России с 14 марта подорожают напитки Coca-Cola на 15-30%. На повышение цен могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики, а также отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки. Ключевой конкурент компании PepsiCo пока приостанавливает прием заказов на газированные напитки на три дня.

Стоимость газированных напитков планируется повысить на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%. Пока продукцию можно заказать по старым ценам, говорится в письме дистрибьютора «Coca-Cola HBC Россия», с текстом которого ознакомился «Коммерсантъ».

Сама Coca-Cola на этой неделе объявила о приостановке деятельности в России на фоне спецоперации на Украине. Компания не уточнила, какие именно меры это предусматривает. Ранее McDonald's и Coca-Cola оказались под давлением за бизнес в России. Партнеры и клиенты призывали пищевых гигантов уходить из РФ и бойкотировали продукты брендов.

Основной конкурент Coca-Cola американская PepsiCo также решила прекратить рекламную деятельность и продажу напитков в России. Решение о прекращении продаж не коснулось молока и детских товаров. Российский офис компании 9 марта сообщил партнерам, что остановит прием заказов по данным продуктам на ближайшие три дня.

По данным Euromonitor International, три года назад Coca-Cola занимала 6,2% российского рынка безалкогольных напитков, PepsiCo — 5,2%. Бренд Coca-Cola в прошлом году на фоне роста спроса на газированные напитки стал одним из растущих на потребительском рынке за 2021 год — доля марки увеличилась c 0,8% до 0,9% от всех продаж FMCG в 5,76 трлн рублей.

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