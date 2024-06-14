Ушедшая из РФ Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков

Американская компания The Coca-Cola Company, в 2022 году ушедшая с российского рынка, весной подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta. Это следует из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — это напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и т. д.
В марте 2022 года Coca-Cola сообщила о приостановке работы в России, а в июне компания объявила о прекращении продаж и производства своих напитков на территории РФ.
После этого число аналогов Coca-Cola в России выросло на 10%. К концу июля 2022 года, по подсчетам NielsenIQ, в магазинах можно найти колу уже от 186 брендов.
В конце августа основатель «Теремка» Михаил Гончаров сообщил, что российское подразделение Coca-Cola HBC, переименованное в «Мултон Партнерс», начнет выпускать популярную газировку под новым названием — «Добрый кола».
Фото на обложке: Unsplash
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