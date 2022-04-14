Collider запустил первый коворкинг за пределами России

Российское комьюнити и пространство для работы Collider вышло на международный рынок и запустило первый коворкинг за пределами России, узнал RB.RU. Проект открыт в Ереване, он получил название Recoworking by Collider.
Коворкинг рассчитан на 100 мест, стоимость ежемесячного резидентства составляет $200. Резидентами могут стать любые технологические специалисты и tech-предприниматели после прохождения интервью с сооснователями проекта.
Помимо рабочего пространства в Recoworking by Collider планируется обширная программа мероприятий, направленная на создание и объединение разных комьюнити российских предпринимателей в Ереване.
Recoworking by Collider
Среди основателей пространства — CEO Recoworking и экс-руководитель продуктового направления поддержки клиентского опыта в «Ситимобил» Георгий Мартиросов, СЕО Collider Ольга Гедевская, экс-директор по развитию отношений с клиентами iFarm Майя Городова и управляющий партнер Paretto Finance Павел Иванов.
Инвестором проекта выступил СЕО и основатель сервиса бронирования коммерческой парковки Parkly, инвестор Роман Павлушко. Общий объем инвестиций в Recoworking by Collider составил $25 тыс., ожидаемый срок окупаемости — до конца 2022 года.
Recoworking by Collider
«Мы верим в предпринимателей с корнями из России и своей миссией считаем создание пространств для взаимодействия людей и развития проектов на любых рынках. Большое комьюнити русскоязычных предпринимателей и команд сейчас находится в Ереване, поэтому начали международную экспансию с Армении», — сообщила сооснователь Recoworking by Collider Ольга Гедевская.
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По словам Гедевской, в настоящее время Collider разрабатывает проекты для других стран, где бизнес с российскими корнями открывает подразделения для работы.
Фото на обложке: Collider
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