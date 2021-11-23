«На Random Coffee я бы с ним не пошел». Как менялась команда и концепция пространства Collider

В материале разбираемся, кто стоит «у руля» Collider, как рынок оценивает жизнеспособность его обновленной концепции и почему предпринимательские сообщества сегодня так популярны.

Новая команда решила пересмотреть позиционирование пространства и превратить Collider в площадку для взаимодействия предпринимательских сообществ. В перспективе — запуск собственного венчурного фонда.

За два года проект пережил две смены собственников, из него вышли основатели и ключевой инвестор.

Пространство Collider открылось в 2019 году и быстро стало точкой притяжения для московских предпринимателей. Здесь базировались команды «Рокетбанка» и «Кухни на районе», в переговорную можно было заказать кальян или кофе, а в баре за стеной подавали авторские коктейли.

Collider: запуск и первая смена собственников

Проект Collider запустили Алексей Колесников, Кирилл Родин и Олег Козырев — основатели «Рокетбанка» и «Кухни на районе», а также Павел Мельников, который сейчас развивает стартап «Делатели офисов».

Предприниматели создавали пространство как гибкий офис, коворкинг и площадку для вечеринок с баром. От большинства существующих на тот момент на рынке коворкингов Collider отличал минималистичный дизайн и технологическая составляющая — в собственном приложении резиденты могли заказать кальян, еду и напитки прямо к рабочему месту.

Пространство Collider

К началу 2020 года основатели покинули проект, из числа учредителей также вышел инвестор Сергей Солонин. Единственным собственником пространства стал Андрей Гурьев, который, предположительно, до этого занимался кальянным бизнесом. По данным ЕГРЮЛ, он развивал собственную компанию ООО «Дымок».

Как сообщал Сергей Солонин Inc., доли владельцев Collider выкупил менеджмент проекта. Других комментариев по поводу этой сделки бывшие собственники публично не дают.

После того, как Collider отошел к Гурьеву, коворкинг продолжал работать в штатном режиме, его резидентами были и остаются такие компании, как TimePad, «Теории и практики» и другие. По данным ЕГРЮЛ, при выручке в 70 млн рублей убыток компании в 2020 году составил 41 млн рублей.

Пересмотр концепции и обновленная команда

В июле 2021 года в составе учредителей произошли очередные изменения — Андрей Гурьев передал 100% ООО «Рокет Коллайдер» Екатерине Гурко. Подробности сделки, как и личность Екатерины, окутаны тайной — официальные представители Collider не ответили на вопросы RB.RU по этому поводу.

К менеджменту привлекли Егора Егерева, сооснователя Ticketscloud, и Ольгу Гедевскую, ex-CEO Timepad. По словам Егора, в проект его пригласил бывший инвестор Сергей Солонин.

«Команда Ticketscloud базируется на территории завода Flacon, и администрация предложила мне открыть на его территории бар. Я загорелся этой идеей, нашел генерального директора, а сам решил стал инвестором проекта. Потому что тема вечеринок всегда мне была близка.

Как-то раз я разговаривал с Сергеем Солониным, делился новостями, и рассказывал, что планирую открыть бар. Он предложил посмотреть уже готовый бар на территории Collider. Я пришел посмотреть, а дальше всё закрутилось — оказалось, что здесь есть не только бар, но 1500 м пространства. Так пришла идея перезапустит Collider и создать на его основе коммьюнити. Но бар я тоже скоро открываю.», — рассказал Егор.

Егор Егерев и Ольга Гедевская

Идея превратить коворкинг в площадку для взаимодействия и развития предпринимательских комьюнити появилась почти сразу. По словам Егора, его вдохновил опыт, приобретенный в коворкинге API Moscow: «Авторизованными инвесторами акселератора были Strata Capital и другие сильные игроки.

Предприниматели из их портфельных компаний могли бесплатно пользоваться коворкингом, и за счет достаточно серьезного фильтра там собрались классные люди, многие из которых в итоге добились успехов.

Впервые попав в Collider, я вспомнил о том времени и понял, что сейчас нет места, где предприниматели из разных компаний могут работать вместе и помогать друг другу развиваться».

Ольга Гедевская присоединилась к проекту в тот же день. По ее словам, их с Егором давно связывали профессиональные отношения: «В Timepad мы пытались зайти на рынок развлекательных мероприятий, где лидирующие позиции были у Ticketscloud. Они же, в свою очереди, “прощупывали” наш сегмент, то есть деловые и образовательные ивенты. Поэтому мы с Егором долгое время знали друг друга как конкуренты».

В 2019 году Ольга покинула команду Timepad, чтобы развивать собственные проекты — «поняла, что этап карьеры в роли наемного СЕО закончился».

Совместно с партнером она работала над запуском венчурной студии, однако пандемия помешала осуществить задуманное: «Мы подготовили концепцию к запуску, построили финмодель и собрали первичную команду, но нам пришлось остановить процесс, когда грянул Covid-19».

В 2020 году Ольга с Егором взаимодействовали в рамках подготовки совместных предпринимательских кэмпов на фестивалях «Огонек» и «Холодок», которые называют российским аналогом Burning Man.

Этот опыт, как и опыт собственного активного участия в различных стартаперских сообществах, способствовал формированию общего взгляда на будущее Collider у новоиспеченных партнеров.

«Так, покинув Collider в качестве резидента, я очень скоро вернулась сюда в новой роли, что не может не радовать», — поделилась Ольга.

Егор продолжает большую часть времени посвящать компании Ticketscloud. Он не числится сотрудником Collider: «На берегу мы договорились о том, что я работаю за фиксированный процент от прибыли».

Впрочем, и Егор, и Ольга настаивают на том, что их главная мотивация — не финансовая: «Это про людей и про impact на предпринимательское сообщество».

Что происходит в Collider сегодня

Мы встретились с Ольгой Гедевской и Егором Егеревым, новыми управляющими Collider, чтобы обсудить, как изменилось пространство и какую пользу оно может принести предпринимателям.

— В чем отличие Collider от классического коворкинга?

Егор: В классических коворкингах, как правило, просто снимают место или сразу десятки мест под команду. Там нет горизонтальных взаимодействий. Здесь же мы хотели создать пространство, в котором бы культивировалось общение и обмен опытом.

Вместе с Олей мы начали «приземлять» эту стратегию и поняли, что в новом Collider точно должна быть селекция при входе, которая повысит качество участников. Помимо этого, мы хотели и хотим создать онлайн-площадку для общения и аккумуляции базы знаний.

При росте выручки и получении прибыли мы планируем реинвестировать в развитие комьюнити и создать фонд, который будет драйвить развитие технологического предпринимательства в России. К развитию фонда также будем привлекать бизнес-ангелов, которые стали частью комьюнити.

— Как вы отбираете резидентов?

Ольга: Мы строим Collider в комьюнити-based формате. Это значит, что есть группа резидентов, которые принимают решение — кого брать внутрь, а кого нет.

Первых участников мы запустили, просто пообщавшись с ними. После этого ввели систему: желающий подает заявку, мы назначаем получасовой созвон, во время которого выясняем, что это за человек и какой у него проект. Чем он хочет делиться с сообществом и что хочет от него получить.

Если все прошло хорошо, мы устраиваем офлайн-встречу, где помимо нас присутствует от трех резидентов Collider. Во время личного знакомства потенциальный участник может посмотреть, что за атмосфера и команда его ждет. Мы же, в свою очередь, понимаем, как он сможет усилить тех, кто уже внутри. После этого принимается решение — работаем мы дальше вместе или расстаемся.

Если решение положительное, начинаем обсуждать конкретику, то есть размер команды, график и все остальное. Если match не произошел, говорить об этом не имеет смысла.

В общей сложности у нас было четыре или пять бордов (потоков), на каждый из которых подавались 10-15 потенциальных резидентов.

— На какие критерии вы обращаете внимание?

Егор: Примерно 30% заявок не проходят отбор, хотя среди них есть сильные предприниматели и проекты.

Один из критериев, который мы сформулировали естественным образом, звучит так: «На Random Coffee я бы с ним не пошел». То есть мы всегда смотрим, насколько интересно было бы продолжить общение с человеком после первой встречи.

Ольга: Главных критерия два: чем человек готов делиться и что он хочет получить.

Если говорить о более конкретных вещах, все наши резиденты — технологические предприниматели, которые развивают венчурные проекты. Для нас важно, чтобы они были из разных индустрий и могли обмениваться опытом в том, что умеют лучше всего.

Пространство Collider

Кто-то хорошо умеет нанимать разработчиков, а кто-то — выстраивать маркетинг, и им полезно друг с другом пообщаться на эти темы. Кто-то уже выходил на рынок США, а кто-то прямо сейчас бьется над product market fit для американского рынка.

Наша задача — сделать так, чтобы эти люди помогали друг другу, обменивались опытом внутри комьюнити. Важно, чтобы начинающие предприниматели получили возможность общаться с инвесторами и более зрелыми командами без ощущения, что на них смотрят «сверху вниз».

Егор: Сейчас мы наблюдаем расцвет предпринимательских сообществ. Те же Shmit16 существуют далеко не первый год, но есть ощущение, что в последнее время они стали намного сильнее и влиятельнее. Прекрасно себя чувствуют SLP, U Skillz. Это явно становится трендом.

При этом у всех этих сообществ нет офлайн-точки конденсации, хотя такой запрос давно назрел. Есть потребность и в кросс-взаимодействии: многие уже состоят в разных комьюнити одновременно.

Мы поняли, что у нас есть все карты на руках для того, чтобы сделать Collider площадкой, где встречаются люди, у которых есть потребность в развитии и обмене опытом. И, что важно, в рамках этого взаимодействия они не конкурируют между собой.

— С чем вы связываете расцвет таких сообществ?

Ольга: Мне кажется, фактор пандемии сыграл свою роль — людям нужна психологическая поддержка, общение. Растет популярность психотерапии, формируется запрос на ненасильственное общение, на среду, где вместо конкуренции культивируется кооперация.

На серьезных конференциях каждый приходит с определенным планом и целями. Как правило, чтобы продемонстрировать свой успех и произвести впечатление на инвесторов. А в сообществе предприниматель максимально открыт перед другим предпринимателем. У них похожие проблемы и страхи, в которых порой стыдно признаться команде, но хочется обсудить с кем-то, кто тоже варится в этом.

— Как вы транслировали изменения вашей аудитории?

Егор: Мы занимаемся этим проектом полгода, и все это время его развитие происходит очень естественно.

Например, одно из первых мероприятий мы провели после того, как вернулись из совместного выезда Shmit16 Coliving. Я тогда предложил устроить Coworking Day, чтобы все собрались поработать вместе. Мы выделили бесплатные места в Collider, приехали человек 40-50.

После этого Егор Руди (сооснователь Profi.ru, резидент Shmit16) написал пост в Shmit16, и это привлекло много новой аудитории. Уже действующие резиденты начали приглашать своих друзей в пространство на дни рождения и другие ивенты, часть людей осела здесь и стала частью комьюнити Collider.

Ольга: Сегодня к нам приходит много людей, которых мы не знаем. То есть это не история про междусобойчик — для нас важно делиться ДНК.

Егор: Мы сталкиваемся с предпринимателями, у которых есть собственные офисы и нет потребности в рабочем месте. Но они тоже приходят сюда хотя бы раз в неделю, чтобы перезагрузиться, подумать над стратегией и пообщаться с сообществом. Например, ребята из «Синхронизации», Checkme и Miro.

С некоторыми из старых резидентов мы попрощались, потому что им не подошла новая концепция и их устраивал полупустой Collider. Некоторые остались и прекрасно себя чувствуют, например, «Яндекс.Практикум».

— Приходилось ли вам проактивно искать резидентов?

Егор: Мы работаем со входящим потоком, но в начале, конечно, сами приходили к знакомым и приглашали их к нам. Например, Макс Фирсов, бывший СЕО FoodFox, а затем «Яндекс.Еды», был одним из таких резидентов. Он снял три или четыре места, сейчас его команда снимает 56 мест.

Ольга: Активных b2b-продаж у нас нет. Идет скорее неформальное общение. Мы рассказываем людям о наших идеях и ценностях, и те, кого они вдохновляют, присоединяются к нам и вовлекаются в сообщество.

— Какая у вас вместимость? Сколько сейчас активных клиентов?

Ольга: Всего у нас 162 рабочих места, из них заполнены примерно 85%. В комьюнити Collider сейчас около 60-ти фаундеров с командами, в общей сложности 140 человек.

Мы понимаем, что есть ограничения по мощностям, поэтому планируем также развивать часть с баром как пространство, где можно будет работать и проводить встречи. Со временем он тоже станет закрытым. Наша функция — обеспечивать селекцию на входе и правильный онбординг резидентов.

— Во сколько резидентам обходится нахождение в Collider?

Егор: Одно закрепленное место на пять дней в неделю в течение месяца обходится примерно в 30 тыс. рублей. В зависимости от размеров команды и количества необходимых часов цена может немного меняться.

Возможно, в будущем мы сделаем разные тарифы для тех, кому нужно физически находиться в пространстве, и тех, кто просто хочет оставаться в комьюнити и иметь доступ к базе знаний.

— Кто в основном к вам приходит? Опытные предприниматели или новички?

Егор: По моим ощущениям, 15-20% — это молодые предприниматели, «свежая кровь». Часто приходят недавние выходцы из корпораций, которые пытаются запустить собственный проект вокруг Data Science и нейронных сетей.

Ольга: С точки зрения возраста приходят самые разные люди, самому молодому 19 лет.

— На текущий момент Collider себя окупает?

Егор: Да, уже в сентябре мы вышли в прибыль. До этого, пять месяцев назад, заполняемость составляла 20-25% и проект был убыточным.

Если в марте выручка проекта составляла 2,6 млн рублей, то уже в августе она выросла до 4,3 млн, а к концу года, по нашим прогнозам, достигнет 9 млн рублей в месяц.

— Как вы администрируете загрузку?

Егор: Нам в наследство от предыдущих владельцев досталось специально разработанное приложение. Мы адаптируем его и пока поддерживаем в ручном режиме.

Резидент с помощью приложения открывает дверь, и время, которое он проводит здесь, учитывается в системе. Там также можно заказать кальян, еду, кофе, забронировать переговорную. В будущем в нем появится раздел «Комьюнити», где будут реализованы разные опции, упрощающие общение, и поиск людей по интересам и опыту.

Ольга: Мы планируем, что у каждого члена комьюнити будет свой профиль, а также некая система рейтинга или социального капитала. Чтобы люди, которые много делают для развития сообщества, получали больше возможностей — например, участвовать в отборе резидентов или принимать решение о том, как будет меняться пространство.

— Вы проводите здесь мероприятия?

Ольга: Мы запустили Random Coffee внутри комьюнити, также примерно раз в неделю у нас проходят выступления кого-то из участников или гостей. Например, недавно выступала Аня Бояркина из Miro. И, конечно, здесь регулярно проходят вечеринки.

Эти ивенты не рассчитаны на широкий круг гостей, на них нельзя попасть, просто купив билет. За счет этого разговоры получаются более глубокими и открытыми. Можно задавать по-настоящему острые вопросы и подсвечивать тонкие моменты. Спикеру проще раскрываться. Это скорее похоже на кулуарные разговоры, чем на конференцию.

В будущем мы также планируем делать регулярные Pitch Day. Будем помогать поднимать инвестиции резидентам и использовать собственные связи и связи комьюнити, чтобы привлекать сильных инвесторов.

— Что нужно сделать предпринимателю, чтобы попасть к вам?

Егор: Зайти на сайт и заполнить анкету. Никаких «черных» дверей не существует.

Ольга: Для нас очень важно, чтобы процесс был прозрачным для всех. Мы не лоббируем собственные интересы. И, более того, планируем прийти к open-finance подходу, чтобы каждый участник комьюнити мог видеть, как меняется пространство и процессы.

— Какая у вас команда?

Ольга: Всего около десяти человек, включая ребят, которые занимаются баром. Но с ростом проекта растет и потребность в людях, поэтому уже в январе мы планируем расширить команду, нанять больше сотрудников на организацию мероприятий.

— Как вы определяете свою миссию?

Ольга: Раньше российское происхождение часто становилось «красным флажком» для иностранных инвесторов. Даже крутым проектам было сложно привлечь финансирование и выйти на международный рынок.

Сегодня мы видим много успешных проектов родом из России — Revolut, Dostavista, Miro и так далее. Это действительно растущий тренд, привлекать зарубежный капитал стало проще. Мы фокусируемся на создании среды, которая поможет русскоязычным предпринимателям выходить на этот уровень.

Егор: Мы видим, как идея, которая возникла полгода назад, помогает правильным людям собираться вместе и развивать проекты. Как, например, Женя Лисовский (СЕО Maps.me — прим. ред.) спрашивает в чате совета о том, как выделять опционы для команды, и тут же Макс Фирсов (СЕО FoodFox, позднее «Яндекс.Еды» — прим. ред.) ему отвечает: «Подойди ко мне, я сейчас тебе расскажу, как я решал эти вопросы».

То есть происходит живой обмен практическим опытом. Более того, внутри было закрыто уже несколько инвестиционных сделок.

Что говорит рынок

Андрей Жамкин, генеральный директор WeWork в России и странах Центральной и Восточной Европы

Пандемия заставила многих руководителей компаний впервые по-новому взглянуть на недвижимость, и теперь они планируют или уже увеличивают долю гибких площадей (в том числе коворкингов или гибких офисов) в своем портфеле недвижимости. Это тенденция, которую мы наблюдаем на всех рынках в мире и в Москве, в частности.

Мы видим стабильный рост спроса со стороны компаний разного размера, но в особенности со стороны крупных корпораций (более 500 сотрудников), которые составляют более половины наших глобальных резидентов (рост с 43% в прошлом году). В России доля корпоративных клиентов еще выше.

Некоторые компании арендуют у нас рабочие места для отдельных команд, сохраняя при этом офис в штаб-квартире, в то время как другие пытаются адаптироваться к новой реальности и снимают места в WeWork, чтобы позволить сотрудникам работать ближе к дому или с большей социальной дистанцией. Наша программа «All Access» позволяет резидентам работать из любого офиса WeWork в городе и по всему миру (это более 700 офисов).

Поскольку одним из основных продуктов офисных пространств WeWork является сообщество, мы считаем важным дать эту ценность нашим резидентам, чтобы они могли достичь больше благодаря сотрудничеству с другими членами WeWork.

Мы оцениваем, насколько та или иная локация соответствует бизнес-потребностям новых резидентов не только с точки зрения офисного пространства, но и с точки зрения сообщества, чтобы предложить более ценный вариант для каждого резидента.

Сегодня конепция офиса, в целом, меняется — это уже не просто место, куда люди приходят работать, скорее это место для общения, совместной работы, обмена идеями. Поэтому ценность сообщества растет, людям важно, кто их соседи по офису. Многие компании ставят этото подход в центр политики по работое с персоналом, как способ привлечения и удержания талантов.

Представитель коворкинга «Ключ»

Пандемия неслабо встряхнула и поделила рынок: сейчас существуют сетевые операторы, которые предоставляют офисы с сервисом и разнообразные несетевые коворкинги, которые экспериментируют с продуктом. В каждой нише есть свои игроки и аудитория: швейные коворкинги, женские, для айтишников, с котиками, лакшери варианты и прочие.

Мы видим, что сохранился спрос на «классическое» предложение — рабочее место в опенспейсе на месяц для фрилансеров и небольших команд. Крупные же компании позитивно реагируют на гибкое планирование рабочих мест в опенспейсах, например, как комплиментарный продукт к своему основному офису. Например, для своих полу-удаленных сотрудников компании могут использовать модуль бронирования hot desk и экономить на количестве рабочих мест.

Из важных трендов — после начала пандемии и ажиотажа на гибкость, рынок стал с бóльшим пониманием реагировать на предложение сервисных офисов, а особенно чувствительно растет сегмент и востребованность формата built-to-suit: это когда оператор создает для компании индивидуальный проект офиса. Этот же тренд интереса к продукту мы отчетливо видим и со стороны собственников зданий — наша воронка лендлордов увеличилась в шесть раз.

Глобально мы чувствуем и видим на нашей статистике, что пандемия так и не смогла заставить всех работать из дома и наши резиденты предпочитают работать либо полноценно в офисе, либо в гибридном формате.

Относительно отбора резидентов стоит начать с того, что в «Ключе» никогда подобного отбора резидентов не было и, скорее всего, не будет, потому что сама аудитория и так органически группируется в отдельный сегмент.



Что касается концепции коллег:

Комьюнити — это правда важно. Конечно, все хотят иметь классных соседей в своем пространстве и находиться с ними на одной волне. Но, даже для России, комьюнити –– это уже управляемые технологии, а не что-то инновационное. Для российской действительности делиться своим опытом, временем и ресурсами, но при этом не быть уверенным в полноценной отдаче — вот это уже что-то новенькое.

Мы считаем, что это правда интересная гипотеза. Нам интересно наблюдать за тем, что же все-таки победит — личная финансовая выгода каждого члена комьюнити или идеология. В целом, спрос на рынке коворкингов сейчас высокий — если концепция не выстрелит, то у коллег все равно будет очередь из людей, которым важны просто интернет, цена и локация.

Михаил Комаров, основатель сети коворкингов «Рабочая Станция»

Локдаун 2020 года повлиял на рынок шеринга офисных пространств. У нас пять локаций по Москве, каждая из которых подразумевает разные форматы работы, поэтому мы видим ситуацию на рыке в формате 360: и со стороны b2c, и со стороны b2b.

Особенно сильный всплеск спроса наблюдается со стороны корпораций, которые запустили за этот год гибридный формат работы, адаптировались к нему, и все чаще отказываются от классических офисов в пользу гибких пространств.

Сети «Рабочая Станция» в этом году 10 лет, в своё время были первыми, кто пробовал клубный формат, но российское стартап-сообщество на тот момент было ещё в зачаточном состоянии и не очень готово к подобным экспериментам. Сегодня запрос на коммьюнити особенно высок, поэтому для подобных инициатив самое время. Мы, со своей стороны, также будем развивать своё сообщество.