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Криптобиржа CommEX объявила о закрытии

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Криптобиржа CommEX, получившая российский бизнес ушедшей Binance, объявила о своем закрытии. Площадка будет поэтапно сворачивать свою деятельность и прекратит работу окончательно 10 мая.

Криптобиржа CommEX объявила о закрытии
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«Внимание, уважаемые подписчики! Мы вынуждены сообщить о постепенной приостановке операций на платформе CommEX с 25 марта 2024 года», — говорится в сообщении биржи.

Как будет происходить завершение операций

  • 25 марта 10:00 UTC (13:00 мск) площадка прекратит регистрировать новых пользователей и остановит переводы активов с Binance, также к этому времени завершится прием депозитов в фиате и криптовалютах;
  •  28 марта площадка отключит возможность открывать позиции по Simple Futures и Futures Trading;
  • 2 апреля прекратятся публикации новых объявлений на P2P-маркетплейсе;
  • 5 апреля будут автоматически закрыты все P2P-ордеры и объявления;
  • 18 апреля, будут закрыты все торговые пары на Простых и Классических фьючерсах;
  • 23 апреля состоится закрытие спотового рынка;
  • 10 мая сайт CommEX прекратит работу

Компания советует пользователям вывести активы и закрыть все позиции. После 10 мая аккаунты, на которых сохранятся активы, будут облагаться комиссией в 1% за обслуживание.

Платформа объяснила свое решение результатами тщательного анализа текущей ситуации и необходимостью пересмотреть стратегические планы.

  • Криптобиржа Binance начала постепенно закрывать открытые позиции российских пользователей. Осенью Finance объявила об уходе с российского рынка. Позже стало известно, что бизнес криптобиржи будет продан платформе CommEX.

Фото на обложке: Rabanser / Shutterstock

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