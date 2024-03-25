Криптобиржа CommEX объявила о закрытии

Криптобиржа CommEX, получившая российский бизнес ушедшей Binance, объявила о своем закрытии. Площадка будет поэтапно сворачивать свою деятельность и прекратит работу окончательно 10 мая.
«Внимание, уважаемые подписчики! Мы вынуждены сообщить о постепенной приостановке операций на платформе CommEX с 25 марта 2024 года», — говорится в сообщении биржи.
Как будет происходить завершение операций
- 25 марта 10:00 UTC (13:00 мск) площадка прекратит регистрировать новых пользователей и остановит переводы активов с Binance, также к этому времени завершится прием депозитов в фиате и криптовалютах;
- 28 марта площадка отключит возможность открывать позиции по Simple Futures и Futures Trading;
- 2 апреля прекратятся публикации новых объявлений на P2P-маркетплейсе;
- 5 апреля будут автоматически закрыты все P2P-ордеры и объявления;
- 18 апреля, будут закрыты все торговые пары на Простых и Классических фьючерсах;
- 23 апреля состоится закрытие спотового рынка;
- 10 мая сайт CommEX прекратит работу
Компания советует пользователям вывести активы и закрыть все позиции. После 10 мая аккаунты, на которых сохранятся активы, будут облагаться комиссией в 1% за обслуживание.
Платформа объяснила свое решение результатами тщательного анализа текущей ситуации и необходимостью пересмотреть стратегические планы.
- Криптобиржа Binance начала постепенно закрывать открытые позиции российских пользователей. Осенью Finance объявила об уходе с российского рынка. Позже стало известно, что бизнес криптобиржи будет продан платформе CommEX.
Фото на обложке: Rabanser /
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