25% россиян поддерживают активные и энергичные корпоративные мероприятия

У 69% работающих россиян проводятся корпоративные мероприятия. Чаще всего отмечают официальные праздники, дни рождения компаний, профессиональные даты. Об этом говорится в совместном исследовании PR-агентства Mediacom.Expert и сервиса Anketolog.ru. С результатами ознакомился RB.RU.

Корпоративные мероприятия в основном проводятся раз в год и реже, у 23% респондентов — раз в полгода, у 16% — два-три раза в полгода, у 5% — раз в месяц.

При этом 47% работающих россиян считают, что встречи с коллегами должны быть полезны для души и саморазвития, 28% мечтают о тихих дискуссионных встреч, а 25% поддерживают активные и энергичные мероприятия. При этом мужчины больше предпочитают спокойные встречи, а женщины – спортивные.

Во время опроса россиян попросили оценить потребность в неформальных отношениях с руководством по 10-балльной школе. Средний результат составил 5,7 баллов.

На отношение к работе и мероприятиям в непоследнюю очередь влияют отношения с руководством. 85% опрошенных нравится текущее место работы. По данным аналитиков, чаще об этом говорили те, кто неформально общается с непосредственным руководителем и высшим руководством.

Несмотря на то, что большинству опрошенных нравится своя работа, 41% в последние три месяца задумывались об увольнении. Чаще это отмечали сотрудники, которые имеют формальные отношения с непосредственным руководителем — 47%.

Опрос проводился с 1-3 марта 2023 года, участие приняли более 1900 человек старше 18 лет, работающих по найму.

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